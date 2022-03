Dia Internacional do Autismo será lembrado em sessão especial

O Dia Internacional do Autismo será lembrado no Senado com uma sessão especial, marcada para a próxima sexta-feira (8), às 10h. O requerimento para a homenagem (RQS 207/2022) foi apresentado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e aprovado na última terça-feira (29). Segundo o senador, o evento será virtual e promoverá um “espaço de reflexão e de pactuação de ações”. Ele informou que a sessão é um pedido do Movimento Orgulho Autista Brasil (Moab).

O Dia Internacional do Autismo é comemorado no dia 2 de abril. Izalci registrou que a data busca mais conscientização da sociedade a respeito do tema, ao tratar de assuntos como desmistificação sobre o autismo, definições do transtorno, dificuldades e preconceitos. A data ainda pede uma reflexão sobre a convivência em sociedade, as intervenções terapêuticas e medicamentosas, além de tratar do cotidiano do autista e do apoio às suas famílias.

Com informações da Agência Senado.