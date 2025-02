Corrente de comércio fecha janeiro com crescimento de 2,1% comparado ao mesmo período de 2024

Resultado do saldo comercial fechou com resultado positivo de US$ 2,2 bilhões. Indústria de transformação fechou com crescimento de 0,1%

No mês de janeiro de 2025, as exportações somaram US$ 25,2 bilhões e as importações, US$ 23 bilhões, com saldo positivo de US$ 2,2 bilhões. A corrente de comércio totalizou US$ 48,2 bilhões. Comparando-se este período com o de janeiro/2024, houve crescimento de 2,1% na corrente de comércio.

US$ 25,2 bilhões de exportações é o segundo maior valor exportado para meses de janeiro, abaixo apenas de 2024 (que foi recorde com US$ 26,7 bilhões exportados).

A indústria de transformação é destaque das exportações, com crescimento de 0,1%. Entre os principais produtos industriais exportados no mês, celulose e carnes apresentaram aumento.

Entre as importações, bens intermediários apresentaram o maior crescimento de valor importado (18%), seguido por bens de capital (12,6%), e bens de consumo (1,7%). Os combustíveis apresentaram queda de 3,5%. A importação de veículos automóveis de passageiros também apresentou queda de 37,7%.

Balança Comercial Preliminar Mensal – Dados Consolidados



Subiram as exportações para a União Europeia, 28,3%, e Argentina, 57,9%. Caíram as exportações para a China, -29,7% e EUA, -4,3%. Esses, e outros resultados, foram apresentados nesta segunda-feira (7/2), pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC), durante coletiva.

Exportações e importações por Setor e Produtos

No mês de janeiro/2025, nas exportações, comparando com igual mês do ano anterior, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de US$ 0,01 bilhões (0,1%) em produtos da Indústria de Transformação, queda de US$ 0,43 bilhões (-10,1%) em Agropecuária; queda de US$ 1,12 bilhões (-13,6%) em Indústria Extrativa.

Já nas importações, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de US$ 0,1 bilhões (20,3%) em Agropecuária; queda de US$ 0,11 bilhões (-9,1%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 2,49 bilhões (13,4%) em produtos da Indústria de Transformação.

Com informações da Agência Gov.