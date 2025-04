Corredor da Saúde da UFMS é realizada nesta quarta na Cidade Universitária

O Corredor Central, um dos pontos mais movimentados da Cidade Universitária, recebe a última ação da campanha Eu Respeito de abril. O Corredor da Saúde será realizado nesta quarta-feira, 30, das 8h às 11h, com intuito de promover a saúde e o bem-estar da comunidade universitária.

O evento promovido anualmente terá atividades educativas, vacinação, cálculo de índice de massa corporal, distribuição de autotestes de HIV e outros atendimentos abertos ao público e oferecidos por estudantes, professores e profissionais da saúde.

A ação é realizada pela Universidade, em parceria com ligas acadêmicas, empresas juniores e projetos de pesquisa e extensão dos cursos de Engenharia de Alimentos, Farmácia e Nutrição, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição; Enfermagem e Fisioterapia, do Instituto Integrado de Saúde; Ciências Biológicas, do Instituto de Biociências; Educação Física, da Faculdade de Educação; Medicina Veterinária, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia; Psicologia, da Faculdade de Ciências Humanas; e Odontologia, da Faculdade de Odontologia. Haverá ainda ações organizadas pela Ouvidoria e pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, além da participação da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande e do Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul.

Ao todo, serão promovidas 19 atividades simultaneamente ao longo do Corredor Central. As ações educativas irão abordar temas como processamento de alimentos; uso de plantas alimentícias não convencionais; orientações sobre alimentação saudável e atividades físicas; descarte correto de medicamentos; prevenção de acidentes com escorpiões, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), leishmaniose visceral e uso de cigarros convencionais e/ou eletrônicos; promoção da saúde bucal e da saúde mental, entre outros assuntos. Em relação aos serviços ofertados, estão incluídos a imunização contra a gripe e a Covid-19, aferição de peso e medição de altura, atendimentos em auriculoterapia, entre outros. Com informações da UFMS.