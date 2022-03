Comissão do Senado debate papel da música no turismo cultural

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) fará uma audiência pública interativa hoje (28), às 18h, com o tema “Turismo Cultural: a música como vetor de ampliação da atividade turística”. Foram convidados para a audiência Sigrid Ramos Cetraro, diretora do Teatro Amazonas; Luiz Martins, diretor-geral da Orquestra Filarmônica de Alagoas; e representantes do Ministério do Turismo e da prefeitura de Campos do Jordão (SP).

A audiência pública dá continuidade ao ciclo de debates sobre turismo iniciado pela CDR em 2021, sob o comando do presidente do colegiado, Fernando Collor (Pros-AL). No debate anterior, realizado em 13 de dezembro, representantes de empresas aéreas, hotéis e agências de viagens apresentaram suas perspectivas positivas para a retomada da atividade turística em 2022, situação que atribuíram principalmente ao controle da pandemia de covid-19.

Com informações da Agência Senado.