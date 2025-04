Com um mês de prazo, Receita Federal já recebeu quase 14 milhões de declarações do Imposto de Renda

Volume representa cerca de 30% do total esperado para este ano; maioria dos contribuintes terá direito à restituição

A Receita Federal já recebeu 13.787.978 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) até esta quinta-feira (17), um mês após a abertura do prazo de envio. O número representa 29,84% do total estimado para 2025, que é de 46,2 milhões de documentos.

De acordo com o órgão, 74,2% das declarações entregues até agora indicam que os contribuintes terão direito à restituição. Outros 14,3% deverão pagar imposto, enquanto 11,4% não têm valores a receber ou a pagar.

A maioria dos contribuintes utilizou o programa de computador para preencher a declaração (83,4%). Outros 10,1% optaram pelo preenchimento on-line, que salva o rascunho na nuvem da Receita, e 6,5% usaram o aplicativo “Meu Imposto de Renda” em smartphones ou tablets.

A declaração pré-preenchida, que permite ao contribuinte baixar uma versão com informações já disponíveis no sistema, foi usada por 45,2% dos declarantes. Essa modalidade teve um impulso a partir de 1º de abril, quando os dados passaram a estar totalmente acessíveis, apesar do atraso inicial causado pela greve dos auditores fiscais. Desde então, mais de 8,4 milhões de contribuintes usaram essa opção.

A maioria dos envios até o momento (56,9%) optou pelo desconto simplificado.

O prazo para entrega da declaração do IRPF vai até as 23h59 do dia 30 de maio. Quem perder o prazo está sujeito a multa.

Devem declarar o Imposto de Renda as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$33.888 em 2024, além daqueles com receita bruta da atividade rural acima de R$169.440. Estão dispensados da obrigação quem recebeu até dois salários mínimos mensais, desde que não se enquadrem em outras situações previstas pela Receita.

* Com informações da Agência Brasil

