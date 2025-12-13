Clemente Nascimento, guitarrista da Plebe Rude, é desentubado após cirurgia cardíaca na Capital

Boletim médico, informa que o quadro de saúde é estável

Na ultima sexa-feira (12), o músico Clemente Nascimento, de 62 anos, passou por uma cirurgia cardiaca na Santa Casa em Campo Grande. O guitarrista foi desentubado, está acordado e consciente apos o procedimento cirurgico.

O boletim médico, informa que o quadro de saúde de Clemente é estável . O musico precisou ser submetido a cirurgia depois de passar mal na última quinta-feira, antes de uma apresentação.

Clemente Nascimento e integrante das bandas Inocentes e Plebe Rude.

