CBFS adia início da Copa do Brasil de Futsal Feminina para junho

A CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) anunciou o adiamento do início da Copa do Brasil de Futsal Feminina de 2025. Prevista inicialmente para começar em maio, a competição terá agora seu pontapé inicial em 10 de junho.

A decisão foi tomada após reunião com representantes das federações estaduais na segunda-feira (28), e comunicada oficialmente na terça-feira (29). A iniciativa partiu da própria CBFS, com o objetivo de discutir estratégias para captação de recursos e patrocínios, o que poderá ajudar a reduzir os custos das equipes participantes.

Mato Grosso do Sul será representado por duas equipes na competição: a Serc-UCDB e o DEC (Douradina Esporte Clube). Ao todo, serão 15 clubes participantes. Além dos dois sul-mato-grossenses, os adversários da Serc na Supercopa do Brasil, ADTB-PR e Taboão Magnus-SP, atual campeão que goleou o time campo-grandense por 6 a 1, também disputam o campeonato.

A proposta de adiamento foi apresentada pelo Departamento Técnico da entidade e aprovada por 14 das 15 equipes inscritas no torneio. Os clubes têm até o dia 9 de maio para definir, em comum acordo com os adversários, as datas dos confrontos da primeira fase. Os duelos ainda não foram divulgados.

