Caso suspeito de gripe aviária em Mato Grosso do Sul é descartado

Na noite deste sábado (24), foi divulgado pela Avimasul (Associação de Avicultura de Mato Grosso do Sul) que o caso suspeito de gripe aviária na cidade de Angélica foi descartado.

A informação foi dada com base no laudo do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). O material da galinha possivelmente infectada foi enviado ao laboratório de referência do Ministério localizado na cidade de Campinas (SP).

Oenvio foi feito pela Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e a suspeita vinha de uma criação doméstica no municpioio de Angélica.

O painel do Mapa deve ser atualizado nesta segunda-feira (26), informando o descarte do caso no município. Outro caso no Estado segue em investigação no município de Jardim.

No Brasil, 28 casos suspeitos estão sendo investigados pelo Mapa.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.