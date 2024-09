Canadá aprova importação de feno e fibra de coco para o Brasil

O governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio, pelas autoridades sanitárias canadenses, da aprovação para a importação de feno para alimentação animal e de fibra de coco do Brasil, sem necessidade de certificação fitossanitária.

Nos primeiros sete meses de 2024, o Brasil exportou mais de US$ 604 milhões em produtos agrícolas para o Canadá. Neste ano, o país já havia aberto o mercado para exportações brasileiras de grãos secos de destilaria (DDG ou DDGS), gelatina e colágeno de origem suína, e mastigáveis de origem aviária, caprina e bovina.

Com essas novas autorizações, o agronegócio brasileiro atinge a sua 112ª abertura de mercado em 2024, totalizando 190 aberturas em 58 destinos desde o início de 2023.

Esses resultados são fruto do trabalho conjunto entre o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e o MRE (Ministério das Relações Exteriores).

Com Ministério da Agricultura e Pecuária

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram