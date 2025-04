Caderneta de Saúde da Criança pode ser acessada pelo app Meu Sus Digital

Ferramenta inédita permite que pais e responsáveis acompanhem a vacinação e o desenvolvimento das crianças diretamente pelo celular, com dados atualizados em tempo real

Pais e responsáveis já podem acessar a versão digital da Caderneta de Saúde da Criança pelo aplicativo Meu SUS Digital . A iniciativa facilita o acesso a informações sobre os cuidados na infância. Pela primeira vez, as famílias poderão acompanhar o histórico de vacinas, a previsão para as próximas doses e receber notificações com lembretes para a hora de vacinar a criança. Os dados serão lançados em tempo real por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde .

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou os avanços e a praticidade da tecnologia e pontuou como ela vai facilitar o dia a dia das famílias brasileiras e fortalecer o cuidado infantil. “São duas novidades que vêm com a caderneta digital, duas grandes vantagens para os pais”, disse. “A primeira é o simples fato de ela existir: aquela situação em que o pai ou a mãe chega à unidade de saúde ou à escola e esquece a caderneta física agora está resolvida — a caderneta está no aplicativo. A outra é que a caderneta digital terá mensagens ativas, ou seja, vai enviar alertas para o responsável informando que chegou a hora de vacinar ou de tomar uma dose de reforço.”

A versão digital da caderneta não substitui a versão física que vai continuar válida e continua sendo distribuída nas unidades de saúde. Ela é uma ferramenta adicional para que os pais, mães, responsáveis e cuidadores familiares tenham acesso a informações essenciais sobre os cuidados e o desenvolvimento das crianças desde os primeiros dias de vida. O documento reúne duas áreas fundamentais de atenção à saúde infantil: Registros de Saúde e Cuidados da Família.

A funcionalidade de registro de saúde da Caderneta Digital traz ferramentas práticas para acompanhamento da vacinação, crescimento e desenvolvimento infantil, além do histórico clínico com informações sobre consultas e atendimentos realizados.

As famílias poderão participar de forma ativa e inserir informações no aplicativo, como observações e alertas sobre a saúde da criança. Os dados serão compartilhados com outros serviços de saúde, se necessário.

Já a área de Cuidados da Família oferece conteúdos interativos e educativos, com orientações práticas sobre amamentação, alimentação saudável, prevenção de acidentes, uso consciente de eletrônicos, combate à violência, prematuridade e outros aspectos essenciais para o bem-estar infantil. Todos os conteúdos educativos da versão física da Caderneta agora também estão disponíveis de forma digital e interativa, em um espaço exclusivo no app.

O acesso à Caderneta Digital de Saúde da Criança no aplicativo ‘Meu SUS Digital’ é simples e permite que pais e responsáveis acompanhem de perto a saúde e o desenvolvimento infantil. Para utilizar o serviço, é necessário que tanto o responsável quanto a criança possuam contas ativas no Gov.br.

Confira o passo a passo para utilizar o serviço:

1. Instale o aplicativo

Baixe o aplicativo Meu SUS Digital gratuitamente nas lojas oficiais:

App Store (iOS)

Google Play (Android)

Ou acesse a versão web

2. Entre na sua conta

Abra o aplicativo Meu SUS Digital

Faça login com seu CPF e senha do Gov.br

3. Acesse a Caderneta da Criança

Na tela inicial, vá até a seção Miniapps

Selecione o miniapp “Caderneta da Criança”

Clique em “Adicionar nova criança”

Leia e aceite o Termo de Responsabilidade

Informe o CPF da criança e a senha da conta Gov.br dela

Após a validação, a criança será vinculada à sua conta, e a caderneta estará disponível.

Após esse processo, o responsável terá acesso à Caderneta da Criança e poderá acompanhar tudo direto do celular ou navegador com praticidade e segurança.

Com informações da Agência Gov.

