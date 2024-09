Brasileiros relatam que estão conseguindo acessar o X sem VPN

Brasileiros têm relatado que estão conseguindo acessar o X sem o uso de VPN na manhã desta quarta-feira (18). Os relatos estão sendo compartilhados no Bluesky, rede rival do X.

Segundo as postagens no Bluesky, algumas pessoas conseguiram entrar e publicar pelo aplicativo do X, usando Wi-Fi e dados móveis da operadora.

“Moro em Fortaleza. O Twitter da minha filha está funcionando. Mas o meu ainda não voltou”, disse uma pessoa no Bluesky. “Meu Twitter voltou a pegar depois que conectei o Wi-Fi”, disse outra.

Ainda não está claro o motivo pelo qual algumas pessoas conseguem acessar a plataforma, mesmo com a suspensão no país. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) informou que acompanha a situação e que não houve alteração da decisão de bloqueio da plataforma no país.

O STF (Supremo Tribunal Federal) e a Conexis Brasil Digital, que reúne as empresas de telecomunicações, ainda não se pronunciaram. O g1 também tenta contato com o X.

X está suspenso no Brasil desde agosto

O X foi suspenso no Brasil no dia 30 de agosto, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Moraes tomou a decisão após a empresa não obedecer a uma ordem do ministro de instituir um representante legal no país.

Na quarta (28), Moraes deu 24h para o X atender essa determinação. O prazo venceu às 20h07 da quinta (29), e o X escreveu que não obedeceria o que chamou de “ordem ilegal”.

Ainda no dia 29 de agosto, Moraes determinou o bloqueio das contas da Starlink, outra empresa de Musk, que fornece internet via satélite, para garantir o pagamento das multas aplicadas pela Justiça contra o X.

O ministro desbloqueou as contas da Starlink na última sexta-feira (13) e determinou a transferência de R$ 18,35 milhões para os cofres da União. O valor será usado para quitar as multas aplicadas pela Justiça contra o X.

Com g1

