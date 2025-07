Brasil volta a sair do Mapa da Fome da ONU após redução da subnutrição

Com menos de 2,5% da população subnutrida, país deixa a lista da FAO. Lula comemorou nas redes

O Brasil está oficialmente fora do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), divulgado nesta segunda-feira (28). A nova edição do relatório anual mostra que o país tem hoje menos de 2,5% da população em situação de subnutrição, critério usado pela entidade para classificar a gravidade da fome em um país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a conquista por meio de um post nas redes sociais: “Minhas amigas e meus amigos. É com alegria que informo: O Brasil está fora do mapa da fome, mais uma vez”.

Essa é a segunda vez que o Brasil sai da lista. A primeira foi em 2014, mas o país voltou ao mapa nos anos seguintes, especialmente após o aumento da insegurança alimentar entre 2019 e 2022.

O resultado atual reflete a média dos anos de 2022 a 2024, período analisado pela FAO. Para especialistas, o avanço tem relação com a retomada de políticas públicas focadas na segurança alimentar, como ampliação do Bolsa Família, recomposição do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e investimentos em merenda escolar.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, cerca de 24 milhões de pessoas saíram da condição de insegurança alimentar grave entre 2022 e 2023. O dado foi apresentado durante a 2ª Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, na Etiópia, onde o anúncio oficial foi feito.

Apesar da melhora, entidades que atuam no combate à fome alertam que ainda há desafios: a insegurança alimentar leve e moderada segue alta, afetando famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

O Governo Federal havia estabelecido como meta sair do Mapa da Fome até 2026. Com o novo balanço da ONU, o objetivo foi antecipado.

