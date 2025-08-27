Brasil será o primeiro das Américas a adotar a TV 3.0; decreto foi assinado nesta quarta (27)

Teconologia deve estar disponível em 2026 e promete transformar a forma de assistir TV aberta



Prevista para entrar em operação em junho de 2026, a TV 3.0 foi oficializada nesta quarta-feira (27) por decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença de representantes das principais emissoras de televisão aberta e do setor de comunicação.

A novidade vai permitir que o sinal tradicional transmitido em tempo real seja integrado a serviços de internet. Além de assistir à programação ao vivo, o público poderá acessar conteúdos sob demanda, interagir com programas e até realizar compras diretamente pelo aparelho de TV. Os novos modelos trarão ainda uma mudança na tela inicial: os canais abertos terão prioridade na exibição, diferente do que ocorre hoje nas SmartTVs, que favorecem aplicativos de streaming.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, classificou a medida como estratégica para o país. “Esse decreto representa o que vai ser a nossa visão de futuro sobre a agenda digital e tecnológica, com abertura, cooperação e soberania. Aliás, a soberania hoje é um grande tema que une todo o país. Não só a soberania, mas soberania digital. Tudo tem a ver com a TV digital que está sendo implementada agora”, afirmou.

O governo pretende iniciar a implantação nas grandes cidades, repetindo o processo que ocorreu na transição da TV analógica para a digital. Representantes do setor lembraram que o modelo hoje em vigor também foi lançado durante um mandato anterior de Lula. O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), André Basbaum, representou a TV pública no evento.

A tecnologia será baseada no padrão ATSC 3.0, recomendado pelo Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD). Com a mudança, o Brasil se torna o primeiro país das Américas a adotar a nova geração de TV aberta, considerada um marco de inovação e soberania digital.

