Brasil reforça liderança no Brics com diálogo aberto à sociedade civil sobre economia e finanças

Diálogo com a sociedade civil terá eventos presenciais no Rio (24/3) e São Paulo (27/3). Objetivo é fortalecer a participação social e promover agenda inclusiva no grupo. Eventos terão transmissão no YouTube do Ministério da Fazenda

O governo brasileiro dá início a um ciclo de diálogo com a sociedade civil sobre a presidência do Brics. Nos dias 24 e 27 de março, será realizado o “Diálogo sobre a presidência brasileira do Brics com a sociedade civil”, organizado pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN) do Ministério da Fazenda. O evento tem como objetivo apresentar as prioridades da Trilha de Finanças do Brics e fortalecer os canais de diálogo sobre temas econômico-financeiros do grupo.

Serão realizadas duas sessões presenciais. As inscrições já estão encerradas. A participação presencial está limitada a 100 pessoas por sessão, devido à capacidade dos auditórios. Os inscritos receberão um e-mail de confirmação com detalhes sobre o acesso ao local. Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, os links para a transmissão serão divulgados em breve no site do Brics Brasil. A transmissão ao vivo será no YouTube do Ministério da Fazenda .

Cronograma Sessão I – Rio de Janeiro Data: 24 de março (segunda-feira)

Horário: 14h às 15h30 Sessão II – São Paulo Data: 27 de março (quinta-feira)

Horário: 14h às 15h30

A importância do diálogo com a sociedade civil

Conforme a organização, o diálogo com a sociedade civil é um pilar fundamental para a construção de políticas públicas mais inclusivas e representativas. No contexto do Brics, essa prática ganha ainda mais relevância, uma vez que o grupo reúne economias emergentes com desafios e oportunidades únicas. Ao abrir espaço para a participação social, a presidência brasileira reforça seu papel de liderança na promoção de uma governança global mais democrática e transparente.

Essa abertura reforça o compromisso com a transparência e o engajamento da sociedade civil na construção de uma agenda internacional mais inclusiva e representativa, conforme destaca Antonio Freitas, subsecretário de Finanças Internacionais e Cooperação Econômica. “O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Assuntos Internacionais, segue trabalhando com participação social no Brics, eixo prioritário para o governo do presidente Lula. Esses dois eventos serão importantes, como oportunidades de diálogo com a sociedade civil brasileira para apresentação das prioridades da presidência brasileira do Brics nos temas econômico-financeiros”, afirma.

Esta iniciativa não apenas fortalece os laços entre o governo e a sociedade, mas também consolida o Brasil como um ator-chave na defesa de uma agenda internacional que valoriza a diversidade de vozes e perspectivas. O evento é parte de um esforço contínuo para ampliar o diálogo com a sociedade civil sobre temas econômicos e financeiros da agenda internacional, e segue o modelo adotado durante a participação do Brasil no G20, especificamente no âmbito do G20 Social, que buscou fomentar a participação cidadã na discussão de prioridades globais.

Entre os objetivos do diálogo estão a apresentação das prioridades da presidência brasileira do Brics, com foco na trilha de finanças, e a divulgação do calendário de atividades e possíveis entregas que estão sendo preparadas pela coordenação do grupo. A Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda destaca a importância de ouvir as demandas e contribuições da sociedade civil para a construção de propostas concretas que serão levadas ao Brics até o início de julho, quando se encerra o ciclo de trabalhos, precedendo a Cúpula do Brics nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Além do diálogo no Rio e São Paulo, estão previstas outras sessões e atividades de caráter internacional para envolver os países membros do Brics. Para mais informações, acompanhe as atualizações no site oficial do Brics Brasil.

Com informações da Agência Gov.