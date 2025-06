Brasil receberá R$ 1,4 bi de fundos internacionais para descarbonização da indústria

Projeto apresentado por MDIC, Fazenda e MME ficou em primeiro lugar entre 26 países que disputavam o recurso

Os Fundos de Investimento Climático (CIF) convidaram o Brasil a preparar um plano de investimento no valor de US$ 250 milhões (R$ 1,4 bi) destinado ao programa brasileiro de Descarbonização da Indústria. A seleção do país foi aprovada na última quarta-feira (11/6) pelo Comitê do Fundo Fiduciário do CIF, com base em avaliação técnica realizada por um grupo independente de especialistas.

“O Brasil foi o primeiro colocado entre 26 países num projeto apresentado conjuntamente pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), pelo Ministério da Fazenda (MF) e pelo Ministério das Minas e Energia (MME)”, destacou o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC, Rodrigo Rollemberg.

“Esse projeto vai apoiar a missão número 5 da Nova Indústria Brasil, que trata da bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética”, complementou.

A expressão de interesse apresentada pelo Brasil recebeu a pontuação mais alta entre todas as propostas submetidas. O documento propõe uma estratégia para acelerar a transição de setores industriais intensivos em emissões – como cimento, aço, alumínio, químicos e fertilizantes – e para o desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono, com ênfase na inovação, na promoção da economia circular e na geração de empregos verdes.

Inserida no contexto da Missão 5 da NIB, a proposta brasileira se linha à Estratégia Nacional de Descarbonização Industrial – coordenada pela SEV/MDIC.

“Este recurso representa mais inovação, emprego e desenvolvimento de uma indústria sustentável para o Brasil”, reforçou Rollemberg. “Mostramos nosso pioneirismo e a qualidade do trabalho que vem sendo construído pelo governo na transição para uma economia de baixo carbono – o futuro da indústria é verde, e o Brasil está pronto para liderar este processo”, concluiu.

Nos próximos meses, o Brasil apresentará o plano de investimentos, que será submetido à aprovação do Comitê do CIF, com detalhes sobre projetos prioritários, instrumentos financeiros e estratégias de mobilização de capital privado.

O CIF é uma iniciativa global que mobiliza recursos financeiros para apoiar países em desenvolvimento na implementação de soluções inovadoras contra mudanças climáticas. A intenção do CIF é promover transformações em tecnologias limpas, acesso à energia, resiliência climática e manejo sustentável de florestas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e redução de emissões de gases de efeito estufa.

Com informações da Agência Gov.