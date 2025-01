Brasil lidera em números de mortes de pessoas LGBTQIA+ em 2024

O Brasil manteve, em 2024, o triste título de país com o maior número de homicídios e suicídios de pessoas LGBTQIA+ no mundo. De acordo com o relatório do GGB (Grupo Gay Bahia), foram registradas 291 mortes violentas, um aumento de 8,83% em relação a 2023, quando o país registrou 257 mortes. Isso significa uma morte violenta de uma pessoa LGBTQIA+ a cada 30 horas.

Além das 291 mortes confirmadas, o relatório aponta 32 casos que ainda estão sendo investigados. Se confirmados, o número poderia subir para 323.

De acordo com a organização, as informações são coletadas por meio de pesquisas na mídia, sites e comunicação com a sociedade, já que o poder público não fornece estatísticas oficiais sobre crimes de ódio contra essa população.

O relatório destaca que esses números ainda podem ser subnotificados devido à falta de financiamento para a pesquisa, uma vez que o trabalho é realizado por voluntários, sem apoio do governo.

