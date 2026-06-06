Bolsonaro segue recuperação após cirurgia no ombro e enfrenta crises frequentes de soluços

O ex-presidente Jair Bolsonaro, de 71 anos, continua em recuperação após passar por uma cirurgia no ombro direito no início de maio e tem enfrentado episódios recorrentes de soluços, segundo relatório médico semanal divulgado nesta quinta-feira (5). Atualmente, ele está no 35º dia do período pós-operatório e segue sob acompanhamento médico domiciliar.

De acordo com o boletim, o procedimento cirúrgico foi realizado para corrigir lesões em tendões da articulação do ombro, após exames apontarem limitações significativas de movimento e dores persistentes. A previsão dos médicos é de que a recuperação completa leve entre seis e nove meses.

Os profissionais de saúde informaram que as crises de soluços continuam sendo uma das principais queixas do ex-presidente. Para controlar os sintomas, foram mantidas doses elevadas de medicamentos específicos e uma dieta restritiva, com baixo teor de acidez.

Segundo o relatório, os episódios vêm ocorrendo com frequência nos últimos meses e estariam relacionados a problemas gastrointestinais, especialmente refluxo gastroesofágico. Em dezembro do ano passado, Bolsonaro foi submetido a um bloqueio do nervo frênico, responsável pelo controle do diafragma, como tentativa de reduzir a persistência do problema.

Na avaliação cardiológica, o ex-presidente permanece estável. O documento registra apenas queixas de cansaço leve, fadiga durante esforços moderados e desconforto ao realizar movimentos de flexão e abdução do ombro operado. A pressão arterial segue controlada, embora ele ainda apresente instabilidade crônica do equilíbrio corporal, exigindo cuidados para evitar quedas.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária desde março deste ano, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A medida foi concedida após uma internação para tratamento de broncopneumonia bacteriana. Desde que recebeu alta da cirurgia no ombro, em maio, o ex-presidente permanece em sua residência, onde continua realizando acompanhamento médico periódico.

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