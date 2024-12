Anatel libera sinal 5G para todos os municípios brasileiros, marcando nova era de conectividade

A partir desta segunda-feira (2), as operadoras de telefonia estão autorizadas a instalar o sinal 5G em todos os 5.570 municípios do Brasil. A decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Entidade Administradora da Faixa (EAF) veio após a conclusão do processo de limpeza da faixa de frequência de 3,5 GHz, necessária para evitar interferências na ativação da nova tecnologia.

A limpeza, concluída no último dia 26 de novembro, foi finalizada com 14 meses de antecedência em relação ao cronograma inicial. O esforço final ocorreu em 190 cidades da Bahia.

O 5G representa um avanço significativo em termos de velocidade e eficiência na transmissão de dados. A nova tecnologia promete conexões mais rápidas, maior capacidade de dispositivos conectados e menor latência, o que deve impulsionar áreas como saúde, educação, agricultura e automação industrial.

Embora o sinal 5G esteja liberado, as operadoras têm até 2029 para implementar a tecnologia em todo o território nacional. Durante esse período, a Anatel continuará monitorando o cumprimento das metas, garantindo que o acesso seja ampliado gradualmente.

Um dos passos essenciais para a liberação do 5G foi a migração da Banda C, anteriormente utilizada por antenas parabólicas, para evitar interferências. A Anatel distribuiu mais de 4,3 milhões de kits de conversão gratuitos para famílias inscritas em programas sociais do governo.

Os beneficiários que ainda não receberam os kits podem solicitá-los pelo telefone 0800-729-2404 ou pelo site oficial da EAF.

Impacto nacional

Com a liberação do 5G, o Brasil dá um passo importante rumo à transformação digital, possibilitando maior inclusão tecnológica e fortalecendo setores econômicos estratégicos. A nova conectividade deve melhorar a qualidade de vida da população e fomentar o desenvolvimento de cidades inteligentes em todo o país.

A Anatel reforçou que seguirá acompanhando a expansão da tecnologia, garantindo que o 5G chegue a todos os brasileiros, independentemente de sua localização.