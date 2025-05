Abertas inscrições para o seminário “Brics: Força Transformadora”, a ser realizado nos dias 27 e 28/5

Evento será coordenado pelo Ministério da Fazenda em parceria com o Instituto de Relações Internacionais da UnB

stão abertas as inscrições para o seminário “Brics: Força Transformadora”, que acontece entre os próximos dias 27 e 28 de maio. O encontro é coordenado pelo Ministério da Fazenda — no âmbito da presidência brasileira do Brics — em parceria com o Instituto de Relações Internacionais (Irel) da Universidade de Brasília (UnB).

O seminário, que integrará a “Semana Brics na UnB”, será realizado no auditório do Memorial Darcy Ribeiro, no campus principal da UnB. As inscrições para participação presencial podem ser realizadas até o dia 23 de maio, em formulário próprio.

Nos dois dias de seminário, haverá seis sessões de debates – além dos momentos de abertura. Temas como justiça tributária, financiamento à proteção social, reforma das instituições financeiras internacionais e economia global devem ser abordados a partir da perspectiva dos países que integram o Brics, com participação de autoridades governamentais, instituições acadêmicas e representantes da sociedade civil nacional e internacional.

Confira a programação do seminário

1º Dia (terça-feira, 27/5)

9h-9h30: Sessão de Abertura

9h30-12h: BRICS e a Economia Global

14h-15h45: Justiça Tributária e Financiamento Climático em direção à COP 30

16h-17h45: BRICS e Diálogo Sul-Americano

2º Dia (quarta-feira, 28/5)

10h-12h: Reforma do Sistema Financeiro e Monetário Internacional

14h-15h45: Desafios ao Financiamento Sustentável e Equitativo da Proteção Social

16h-17h45: Encerramento – Remodelando o Sistema Econômico Global: Impactos nos Países em Desenvolvimento

