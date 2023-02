Ajuda Humanitária: faça doações para a população afetada pelas chuvas no litoral Paulista

As chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo nos últimos dias deixaram um rastro de destruição. De acordo com os dados oficiais divulgados até o momento, 54 pessoas perderam a vida e inúmeras famílias estão desabrigadas. Há ainda muitas pessoas desaparecidas e os números podem crescer.

Diante da situação, o Greenpeace Brasil está recebendo doações para apoiar a população afetada com alimentos, água, materiais de limpeza, roupas, itens de higiene pessoal e ações emergenciais.

Porém, é importante destacar que os impactados pela tragédia do litoral norte de São Paulo têm cor, escolaridade e renda muito bem definidas.

A maior parte dos mortos e desaparecidos se concentra na Vila Sahy, em São Sebastião, onde residem trabalhadores de baixa renda e sem acesso à moradia segura. Isso evidencia como as consequências da crise climática recaem de forma desigual sobre as populações mais vulnerabilizadas.

Eventos extremos desta magnitude ocorrem todos os anos durante o verão e têm se intensificado ano após ano. A resposta à crise climática requer ações concretas por parte do poder público, para que vidas sejam poupadas e tragédias como essa não continuem a se repetir nas cidades brasileiras.

“A crise climática mata, mas a solidariedade salva”, afirma o Greenpeace Brasil em seu site.

Por isso, é importante que todos se mobilizem para ajudar quem mais precisa nesse momento de dificuldade. Qualquer valor faz toda a diferença. Não deixe para depois e faça agora mesmo a sua doação clique aqui.

