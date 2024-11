Novo leilão do Detran-MS tem Fiat Toro 2021 com lance inicial de R$ 24 mil

Com início marcado para às 9h (Horário de Mato Grosso do Sul) de quinta-feira, 14 de novembro, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abre mais um leilão, desta vez, apenas veículos de circulação e sucata inservível compõem o certame.

O leiloeiro responsável é Ilto Antônio Martins e os lances podem ser ofertados pelo site www.vialeiloes.combr até o dia 29 de novembro às 15h (Horário de Mato Grosso do Sul). A visitação aos lotes acontece entre os dias 25 e 28 de novembro no pátio da AUTOTRAN, que fica localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, nº 644 no bairro Rita Vieira em Campo Grande – MS.

Na categoria veículos de circulação, são ofertados 106 lotes de veículos sendo 69 motocicletas e 37 automóveis. O destaque é um automóvel Fiat Toro Freedom AT6 ano 2021 na cor preta que está com lance inicial no valor de R$ 24.619,00. Já o destaque das motocicletas é Honda CG 160 Fan ano 2023 na cor prata que o lance inicial é de R$ 3.964,00. Nesta categoria, qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, pode oferecer lances.

No mesmo leilão, há a categoria de sucatas inservíveis que possui 1 lote de automóveis, sendo 121 motocicletas e 21 automóveis que pesados, tem aproximadamente 29.790 Kg de material ferroso. Nesta categoria apenas pessoas jurídicas no ramo de siderurgia, fundição e reciclagem credenciadas no Detran-MS podem ofertar lances.

