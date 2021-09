Xuxa alfineta Zé Neto após cantor pagar promessa com burro: ‘Leva nas costas’

Eita! Depois de uma troca de farpas protagonizada por Luisa Mell e Zé Neto, da dupla com Cristiano, pelo fato do cantor ter usado um burro para andar mais de mil quilômetros para pagar uma promessa, outros artistas também aproveitaram a confusão para se pronunciar sobre o tema. Em resposta à ativista, que mandou um recado para o sertanejo nas redes sociais, Xuxa Meneghel abriu o jogo e deu a sua opinião sobre a polêmica.

“Leva ele o bichinho nas costas. Aí, sim, é pagar promessa”, escreveu Xuxa em uma publicação de Luisa, em que ela fala para Zé Neto usar sua influência e seus milhares de seguidores para fazer ações em prol dos animais.

“Me mandaram um vídeo do Zé Neto falando que vai rezar por mim. Bom, primeiro, obrigada Zé Neto por rezar por mim. Eu também vou rezar por você, do fundo do meu coração mesmo, para que você realmente entenda as minhas palavras. Eu até acredito que você está com veterinários e trocando de bichos, mas você tem ideia do seu poder? De quantas pessoas você influencia? De quantas pessoas vão ver o que você fez e vão querer fazer igual e vão maltratar o bicho?”, começou Luisa em uma publicação no Instagram.

“Então, da próxima vez que você fizer uma promessa, eu tive uma ideia melhor: Que tal você usar tudo isso, esse poder, dinheiro e fama, para ajudar os animais, ajudas as pessoas. Se você quiser inclusive visitar os cavalos que eu resgato de romarias que ficam em condições terríveis vai ser muito bacana. Então estamos aqui, eu rezando por você, para você entender as minhas palavras, e você rezando por mim, para me ajudar. Sim, eu estou precisando também”, finalizou.