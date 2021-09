Will Smith revela casamento aberto com Jada, mas alerta: ‘Não sugiro a ninguém’

Sabe aquela história de que todo boato tem um fundo de verdade? Will Smith acaba de reforçar! Em entrevista para a edição americana da revista GQ, o ator de 53 anos revelou que seu casamento com Jada Pinkett Smith, de 50 anos, não é mais monogâmico e que, atualmente, eles vivem um relacionamento aberto. As palavras do artista confirmaram as suspeitas que há tempos pairavam por Hollywood.

“Jada nunca acreditou em casamento convencional. Ela tinha membros da família que viviam um relacionamento não-convencional. Então ela cresceu de uma maneira muito diferente de como eu cresci”, afirmou Will.

O artista destacou que não foi uma decisão tomada pelo casal do dia para a noite: “Houve discussões intermináveis e ​​significativas sobre o que é perfeito em uma relação. Na maior parte do nosso relacionamento, a monogamia foi o que escolhemos, mesmo não pensando na monogamia como a forma de relacionamento mais perfeita.”

No entanto, ele afrimou que as coisas mudaram para o casal à medida que eles “deram confiança e liberdade um ao outro”. Will afirmou que os dois acreditam que o casamento “não pode ser uma prisão”.

“Não sugiro esse caminho para ninguém. Mas as experiências de que as liberdades que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, são a mais alta definição de amor”.