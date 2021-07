Você conhece os quatro tipos de espingardas do Free Fire?

Há quatro tipos de espingardas no Free Fire, mas especificamente na Battle Royale da Garena. Esta arma é um dos instrumentos do jogo considerada secundária.

Hás as escopetas, por exemplo, excelentes para defesa a curta distância. Isso porque possui grande poder de fogo e ainda consegue penetrar em armaduras.

As espingardas estão divididas em: SPAS12, M1014, M1887 e MAG-7. Você sabe o que as diferencia e destaca? Sabe como melhor as utilizar? O jogo segue sendo febre em com download gratuito para celulares e PCs.