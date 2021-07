‘‘Viúva Negra’’ ganha homenagem da Mauricio de Sousa Produções

Antenada no que há de mais novo tanto nos memes da internet quanto nas telinhas, a Turma da Mônica sempre está pronta para mais um cross – e por que não um cross entre esses dois mundos? Magali, em sua versão Toy, acaba de ganhar o papel de protagonista no pôster de “Viu-a-uva Toy”.

A arte faz menção à nova produção Marvel Studios, “Viúva Negra”, que chega hoje aos cinemas e – para embarcar nessa história – a Mauricio de Sousa Produções lançou esse pôster exclusivo da personagem do Bairro do Limoeiro dando vida a Natasha Romanoff.

A homenagem feita pelo estúdio celebra o lançamento desse aguardado filme, que também estreou na última sexta (9) no Disney+ (com Premier Access de R﹩ 69,90). A arte foi divulgada nas redes sociais da MSP e Disney+.

No suspense de espionagem repleto de ação da Marvel Studios, “Viúva Negra”, Natasha Romanoff confronta o lado mais sombrio de sua profissão quando surge uma perigosa conspiração ligada ao seu passado. Perseguida por uma força implacável para derrubá-la, Natasha precisa lidar com sua história como espiã e as relações partidas de um passado de antes de se tornar uma vingadora.

Scarlett Johansson retorna em seu papel como Natasha/ Viúva Negra, Florence Pugh estrela como Yelena, David Harbor interpreta Alexei/O Guardião Vermelho e Rachel Weisz é Melina. “Viúva Negra” – o primeiro filme da Fase Quatro do Universo Cinematográfico Marvel – é dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige. O longa está em cartaz nos cinemas de todo o país.

(Marcelo Rezende)