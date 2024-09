‘Visão do sentir’: nova exposição na Galeria de Vidro reúne artistas com obras que representam sentimentos

A partir desta terça-feira (3), as artistas visuais Laís Rocha, conhecida como Bejona, e Daniela Castro se unem na exposição ‘Visão do Sentir’, na Galeria de Vidro, para um olhar singular sobre o universo dos sentimentos. Para quem for prestigiar a exposição, irá se deparar com uma mistura de surrealismo e cores vibrantes de ambas as artistas, que trazem em sua arte a complexidade dos sentimentos.

Formada em Artes Visuais na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Laís utiliza em suas obras diversas linguagens artísticas para refletir e expressar para o público, de maneira lúdica, as diversas maneiras do sentir humano. A artista realiza obras em gravura, desenho e arte digital, mesclando várias camadas de técnicas e formas de arte.

“Meu amor pela arte começou desde pequena, sempre fui apaixonada por toda forma de arte. Participei de exposições na escola na época do ensino médio e após concluí-lo, decidi que faria artes visuais na UFMS. Lá fiquei 6 longos anos em busca de experimentações, aprendizado, pesquisa e do meu tão sonhado diploma. Finalizei ano passado e após isso, venho seguindo e consolidando minha carreira cada vez mais”, contou a artista em entrevista ao jornal O Estado.

Enquanto era estudante, Laís já havia exposto sua arte na Galeria de Vidro, mas será a primeira vez após a graduação. “Estou bem ansiosa principalmente por ser com uma artista incrível que conheci através da inscrição para expor na Galeria, unimos nossos trabalhos de maneira harmônica e tivemos muitas trocas incríveis”, revelou.

Os comos e os porquês

A experimentação artística pode ser considerada o cerne de Laís, que já trabalhou com diversos processos e técnicas, e é moldado principalmente nas características do Surrealismo, movimento artístico que surgiu no início do século XX, com a proposta de pensamento livre, criação de uma ‘realidade paralela’, valorização do inconsciente e da fantasia.

“Geralmente, gosto de realizar um esboço inicial, depois colagem para adequar ao que eu quero e após isso, migro para a técnica que escolhi para a arte. A arte digital e o desenho me acompanham desde antes da graduação, já a gravura, me apaixonei durante o curso. Meus trabalhos sempre possuem um aspecto de imaginário fantástico e ilusório, onde expresso minha arte a partir do inconsciente”, explicou.

“Reflito sobre emoções de angústia, amor, tristeza, mágoa, incerteza, dualidade entre razão e emoção. São as emoções mais recorrentes no meu dia a dia, onde reflito mais. A mescla de linguagens me permite permear e me expressar de forma mais ampla por todos os sentimentos que escolho. Posso expressar diversas coisas de diferentes formas em uma arte só, utilizando técnicas mistas e abordagens diversas”, complementou.

Navegar pela arte, seja qual for, e pela expressão, também faz parte da carreira artística de Daniela Castro. Com formação diversa, ela já passou pela arquitetura e moda até chegar nas artes visuais.

“Inicialmente, me graduei em Arquitetura e trabalhei na área por alguns anos. Essa experiência foi fundamental para me dar uma base sólida em relação à estruturação de projetos e à criação artística. Posteriormente, fiz uma transição para a área de Moda, onde me especializei em estampas. Sempre gostei de desenhar desde pequena, e essa paixão se refletiu na minha carreira no setor de moda. O desenho é a base para tudo o que desenvolvo atualmente. Trabalho como ilustradora, designer de estampas e, mais recentemente, como artista plástica”, disse ao jornal O Estado.

De lá pra cá

Natural de Mato Grosso do Sul, Castro foi criada no Rio de Janeiro, mas não abandonou suas raízes. Morando há três anos em Campo Grande, ela espera que o público conheça suas obras e que se integre cada vez mais à cena cultural local.

Na arte, ela conta que suas inspirações vem do universo pop, das estampas, cores e histórias. “Eu gosto muito de contar histórias através da minha arte. Crio cenários fantasiosos e me apaixono por ilustrações botânicas. Minha inspiração vem fortemente do universo pop, filmes e artes visuais do século XX, e eu desenvolvo personagens que transmitem personalidades distintas”, explica.

“Também gosto muito de explorar as cores, uma habilidade que herdei da minha experiência com estampas e como designer. Essa vivência me ajudou a entender melhor a relação das cores e como elas impactam emocionalmente as pessoas”, completou Castro.

Um detalhe que se mostra muito presente na arte de Daniela Castro, são as representações predominantemente femininas. “Raramente pinto figuras masculinas; é algo que faço apenas ocasionalmente. Acredito que as mulheres são seres mágicos e gosto de retratar a diversidade feminina, incluindo aspectos como idade e características físicas. Minha tendência é realmente focar mais nesse aspecto”, salientou.

“Acredito que essa afinidade com a figura feminina também vem do tempo que trabalhei com moda feminina. Desde os meus primeiros croques de moda, desenvolvi uma identificação natural com a figura feminina, o que acabou influenciando minha arte”.

Oportunidades

Para Laís, a arte em Mato Grosso do Sul pode ser caracterizada por uma necessidade constante de regionalização. “Quando se foge da fauna/flora do Estado, geralmente existe um apagamento da proposta artística, pois não é isso que as pessoas gostam de consumir. Sair da zona de conforto ainda é uma dificuldade grande da população, mas é algo que esta acontecendo de maneira lenta e pequena. A esperança é que isso mude com mais rapidez, abrindo espaço para diversos artistas incríveis que existem aqui”, expôs.

Castro reitera que nos anos que mora em Campo Grande, não vê um crescimento significativo na promoção da cultura local. “Já participei de um projeto de mural em uma escola estadual e agora estou contribuindo para esta amostra no setor cultural. Acredito que qualquer iniciativa que gere riqueza para um estado é benéfica para o contexto geral, estimulando o consumo e o desenvolvimento cultural. Trabalhando nessa área, percebo o potencial incrível que temos aqui com artistas diversos; o desafio é aprimorar e expandir essas experiências culturais”, finaliza.

Serviço

A exposição ‘Visão do Sentir’, das artistas Daniela Castro e Bejona será realizada nesta terça-feira (03), a partir das 19h, na Galeria de Vidro, na avenida Calógeras, 3015, dentro da Plataforma Cultural. A mostra ficará disponível até o dia 26, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e nos sábados, das 8h às 18h, com entrada franca.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

