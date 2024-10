Versátil e elegante, DJ Nathalia Albuquerque assina curadoria de Coleção Alto Verão da Majah unindo moda e música

Dinâmica, talentosa e multifacetada, Nathalia Albuquerque é um nome marcante na cultura sul-mato-grossense. Com mais de 10 anos de carreira como DJ, inova sempre, seja na produção de eventos e na reinvenção de estilos a clássicos da música, como recente remix de ‘Trem do Pantanal’, lançado em agosto de 2024.

Agora a artista inova mais uma vez, colocando seu nome em uma coleção de roupas que trazem sua identidade. A collab entre Nathalia e a loja Majah traz cerca de 30 looks criativos, confortáveis, despojados e ao mesmo tempo elegantes, características da DJ que entende que a composição do artista passa pela imagem que transmite e sempre se dedica a combinar o visual com cada evento que participa.

Cliente assídua da Majah, Nathalia desenvolveu vínculo com a loja que trabalha com marcas como DZARM, Amabilis e L’cecci, entre outras. Ao ser convidada para a curadoria das peças, se viu em um novo desafio: o de compartilhar seu lifestyle com mulheres que assim como ela, precisam de peças versáteis, bonitas e confortáveis, cabendo em qualquer ocasião. “Sou completamente apaixonada pela Majah, é aquela loja que eu posso entrar de olhos fechados e sei que vou gostar de tudo. Até que eu tive a ideia de convidar a Marina e a Jaqueline (proprietárias) para essa parceria, unindo moda e música, onde a coleção terão playlists assinadas por mim”, detalha Nathalia.

Blusas, saias, vestidos, conjuntos e calças fazem parte da coleção ‘Alto Verão’, que será lançada na próxima quarta-feira (23), em um evento que contempla não apenas a moda, mas o estilo e bom gosto. “A ideia da curadoria da Nathalia surgiu quando vimos a identificação dela com a loja, com as peças e com o ideal da Majah, de oferecer peças atemporais, para a mulher real, que tem diversas atividades em sua rotina, mas não abre mão da elegância e conforto. É para a mulher moderna, que trabalha, está com a família, gosta de sair com os amigos e viajar. Ou seja, é a cara da Nathalia”, detalha Marina, sócia da Majah.

Atemporais e estilosas – é com esse conceito que a Majah está há dois anos no mercado de Campo Grande. Fundada pelas sócias Jaqueline Cirico e Marina Otto, a loja traz em seu DNA o compromisso com a sustentabilidade, sofisticação, cultura e conexão. “Compreendemos que roupas não são apenas peças, são uma verdadeira experiência e medimos nosso sucesso pela satisfação do cliente, nosso grande e principal objetivo”, revela Jaqueline.

Nos mesmos pilares e valores, Nathalia Albuquerque fortalece sua trajetória, seja como DJ, que além de participar de eventos, já abriu e encerrou shows como de Alok, Paula Toller, Djavan, Gabriel Sater, Ira! e em breve, do multiartista Ney Matogrosso. Além disso é uma das produtoras de eventos como a festa LOVE e recentemente inovou ao homenagear a cultura regional com o remix de ‘Trem do Pantanal’, música de quase 50 anos composta por Geraldo Roca e Paulo Simões.

Com seu estilo musical e visual delicado e contemporâneo, valoriza a MPB (Música Popular Brasileira), o Lounge e a House Music e traz o conceito musical para essa curadoria leve e sofisticada.

Lançamento Coleção Alto Verão Majah com curadoria da DJ Nathalia Albuquerque

Data: 23 de outubro de 2024 (quarta-feira), das 16h às 20h

Local: Majah – rua Antônio Vieira, 33 – Jardim Bela Vista.

O evento contará com playlist e apresentação da Nathalia Albuquerque além de parceiros incríveis como Murano Buffet, sonorização e iluminação por Futura Eventos, personalização de nécessaires por Clari Guedes, dentre outros.

