Vai ter em Campo Grande! Hugo e Guilherme trazem turnê do festival No Pelo 360 em 2026

Após uma live repleta de convidados especiais, Hugo e Guilherme dão mais um passo rumo à nova turnê do festival No Pelo 360: a abertura oficial das vendas acontece nesta terça-feira (11). Campo Grande recebe mais uma edição do projeto no dia 26 de setembro de 2026, no Shopping Bosque dos Ipês.

O pré-cadastro, lançado durante a transmissão, já ultrapassou 15 mil inscrições em poucos dias, um indicativo da expectativa dos fãs. As últimas edições reuniram muitas pessoas na Capital de Mato Grosso do Sul, confirmando o sucesso da experiência que une música, energia e uma conexão única entre artistas e público.

A nova turnê, que também passará por Goiânia, Brasília, Ribeirão Preto e Belo Horizonte, promete resgatar o formato “raiz” que consagrou Hugo e Guilherme, com participações especiais e um repertório que celebra todas as fases da dupla.

Vivendo um momento de renovação na carreira, os artistas somam mais de 22 milhões de ouvintes mensais e quase três milhões de inscritos no YouTube, e apresentam agora o projeto Só Se Vive Uma Vez, um marco que representa independência e novas perspectivas musicais.

Serviço

No Pelo 360 Campo Grande

Quando: 26 de setembro de 2026

Local: Shopping Campo Grande

Abertura de vendas: 11 de novembro de 2025.