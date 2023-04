‘Vai Ser Muita Treta!’

Neste domingo (9), o comediante Fábio Rabin apresenta o stand-up “Muita Treta”, em sessão única, às 18h, no teatro Dom Bosco, em Campo Grande. Recheado de piadas sobre o cotidiano, política, questões familiares, histórias bizarras e aventuras, Rabin garante que o público terá um show de “lavar a alma”, durante 80 minutos. Para o humorista, os campo-grandenses adoram se divertir e dar boas risadas, então a expectativa é que seja um belo show, assim como todos os outros, na Capital.

Há 17 anos na comédia, Rabin viu nela uma chance de sobreviver fazendo o que ama: estar no palco. “Por alguma razão, as pessoas se divertem, inclusive quando eu choro, um exemplo é o Catar [risos]. Então, vi na comédia uma chance de sobreviver, fazendo o que amo”. Em dezembro, o humorista foi detido por embriaguez no Catar enquanto estava a caminho do estádio para assistir ao jogo da seleção brasileira, na Copa do Mundo. Fábio relatou que enquanto estava preso, sofreu ameaças dos policiais. Consumir bebida alcoólica é ilegal no país, exceto em alguns estabelecimentos licenciados. Sempre muito bem recebido pelos campo-grandenses, como ele mesmo diz, o comediante traz para a Capital seu show “Muita Treta”, inspirado na atualidade. “Quando tudo se torna motivo de briga. Na gente precisou se reinventar em diversas áreas da vida: familiar, pessoal, profissional e social. Para Rabin, ela foi desesperadora, pois ele também precisou se adaptar. “Fiz show drive-in [para carros], lives e fui me adaptando ao formato. No fim do primeiro ano de pandemia, cheguei a fazer oito lives em um dia. O que foi um alento, depois de tanto prejuízo”, conta.

Sucesso e prêmio Após o sucesso de seu show “Tô Viajando”, Rabin conquistou o prêmio “Risadaria”,

na categoria melhor show de comédia stand-up, em 2018, e está feliz pela premiação, mas

deixa claro o desafio do show de comédia, que precisa ser enfrentado: “Nossa busca deve ser constante e a qualidade do show tem que se manter ou aumentar. Esse é o desafio!”.

O artista ainda explica sobre a concorrência na comédia. “Acredito que não exista um comediante melhor que o outro… a comédia é muito pessoal! Você pode rir comigo e não rir com outro, ou

vice-versa, mas isso não determina que somos melhores ou piores, pois existem muitos estilos.”

Em seu sexto show de comédia stand-up, “Muita Treta” leva improviso, piadas com o cotidiano, política, questões familiares e histórias bizarras, como as aventuras de Rabin em Búzios (RJ) e a última, no Catar, que gerou grande repercussão entre os brasileiros.

Segundo Fábio, os campo-grandenses terão um show que “lava a alma”, mas que talvez possa irritar alguns desavisados. “Meu humor é crítico e não passa pano para ninguém”, afirma, ressaltando que geralmente seu público já está preparado para seu stand-up comedy.

“Campo Grande sempre me recebeu muito bem! O público costuma ser dos mais quentes

do Brasil. Galera solta, que curte se divertir e dar boas risadas! Sempre fiz belos shows aqui e agora não vai ser diferente!”, assim resume Rabin sobre a expectativa para vir à Capital neste domingo (9), no teatro Dom Bosco.

Novos projetos Entre os lançamentos de Fábio Rabin para este ano, estão quatro filmes com participação dele, que inclusive assegurou que adora cinema. “Espero fazer mais, tanto continuações, quanto novos trabalhos. Eu adoro cinema! E fico tão realizado em fazer quanto no palco”

Conforme o humorista, 2023 promete! Em breve, um especial de stand-up será lançado

em uma grande plataforma de streaming, ou seja, tem coisa nova da comédia brasileira

chegando por aí, hein! Rabin também disse que já está escrevendo alguns roteiros e

pensando em um novo show. “Espero todo mundo de Campo Grande, que curta uma boa

comédia, para me assistir! O bicho vai pegar! Vai ser MUITA TRETA!”, finaliza.

SERVIÇO: Fábio Rabin apresenta o show “Muita Treta”, em sessão única, às 18h deste domingo (9), no teatro Dom Bosco, localizado na avenida Mato Grosso, 225, Centro. Os ingressos estão sendo

vendidos on-line no site: www.spartaproducoes.com.br.

Valores

do setor A / C: R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia-entrada);

setor B: R$ 120,00 (inteira) / R$ 60,00 (meia-entrada); setor D /

F – fileiras O/V: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia-entrada); setor E: R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00

(meia-entrada).

A classificação etária é de 14 anos. Menores de 14 só entram acompanhados de um familiar maior de idade.

Livia Bezerra

