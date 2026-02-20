Último grito de Carnaval e show gospel marcam fim de semana na Capital

Espetáculos teatrais e programação no shopping também são opções para a criançada se divertir

Show Rosa de Saron

A abertura da Campanha da Fraternidade de 2026 em Campo Grande será realizada neste sábado (21), a partir das 17h no Parque das Nações Indígenas, e contará com shows, solenidade e muita fé.

Na data, o parque receberá missa especial celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom Dima Lara Barbosa. Para 2026, a Campanha da Fraternidade trará o tema ‘Fraternidade e Moradia’, com o lema bíblico de Jo 1, 14 ‘Ele veio morar entre Nós’, convidando a população a refletir sobre a dignidade da moradia como direito fundamental, iluminando a vivência da fé e da solidariedade. Segundo a Arquidiocese de Campo Grande, a solenidade começará às 17h com a abertura oficial.

Além da missa, a partir das 19h30, a celebração trará show da banda de rock cristão Rosa de Saron. Formada hoje por Bruno Faglioni (voz), Eduardo Faro (guitarra), Rogério Feltrin (baixo) e Grevão (bateria), a banda Rosa de Saron surgiu em 1988 na cidade de Campinas–SP dentro do movimento de Renovação Carismática da Igreja Católica.

Campanha

A Campanha da Fraternidade é apresentada anualmente pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) como caminho de conversão quaresmal. O lançamento ocorreu na última quarta-feira (18), em Brasília, com a participação do secretário-geral da CNBB, dom Ricardo Hoerpers, e do secretário-executivo de Campanhas da CNBB, padre Jean Poul Hansen.

Em sua fala, o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, dom Ricardo Hoepers, ressaltou que a Campanha da Fraternidade propõe uma conversão pessoal, comunitária e social. Ao explicar o sentido do tema deste ano, afirmou que a moradia não pode ser tratada como privilégio, mas como condição básica para o exercício de outros direitos.

“Não podemos naturalizar que alguém viva sem teto e aceitar que crianças cresçam em áreas de risco”, declarou.

O secretário-geral também enfatizou que a tradição cristã une fé e responsabilidade histórica. Segundo ele, a espiritualidade autêntica não pode ignorar o sofrimento do povo.

“A conversão que Deus pede é integral. Não é apenas interior, mas também relacional, estrutural e social”, afirmou, reforçando que políticas públicas habitacionais são dever do Estado e que a economia deve estar a serviço da vida.

Bloco Forrozeiros MS

O Carnaval de rua de Campo Grande se despede oficialmente neste sábado (21), ao som de zabumba, sanfona e triângulo. A partir das 17h, o Bloco Forrozeiros MS ocupa a Esplanada Ferroviária, na Rua Dr. Temístocles, para realizar o tradicional Enterro dos Ossos, encerrando a programação do ABC (Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande), juntamente com o Bloco Eita!, que terá programação paralela no Monumento Maria Fumaça.

Em 2026, a programação contará com três bandas confirmadas: Ipê de Serra, Flor de Pequi e, pela primeira vez no evento, o grupo Terra Seca, de Dourados. Neste ano, o bloco presta homenagem à Michele Lima, fundadora da Escola de Dança Fulô e referência na formação de dançarinos e no fortalecimento da cena do forró em Campo Grande.

“A diversidade de ritmos sempre fez parte do Carnaval. O forró também integra essa riqueza cultural”, afirma. Ele reforça ainda a importância histórica do estilo. “O Forró Pé de Serra é um dos gêneros mais importantes da música brasileira e representa a nossa identidade cultural”, disse. Sobre o show, a promessa é clara: “O público pode esperar muito forró de raiz, com qualidade e originalidade, que é a nossa marca”, ressaltou.

O Bloco Forrozeiros MS integra o ABC (Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande), que reúne 13 blocos e atua de forma coletiva na organização, fortalecimento e democratização do Carnaval de rua na capital sul-mato-grossense.

SEXTA-FEIRA (20)

Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande tem programação especial neste fim de semana com opções para toda a família. Entre os destaques estão o parque indoor Yuup Experience, com 22 atrações voltadas para crianças, e a volta do Ghibli Fest no Cinemark, com sessões especiais de clássicos do estúdio. A mostra exibe um filme por dia, incluindo títulos como ‘As Memórias de Marine’ (sexta-feira, 20/02), ‘Princesa Mononoke’ (sábado, 21/02) e ‘Reino dos Gatos’ (domingo, 22/02) em sessões dubladas e legendadas.

Bloco Estação Hip Hop

Nesta sexta-feira (20), o Bloco Estação Hip Hop retorna ao Carnaval de Campo Grande–MS para seu segundo cortejo na Capital, e se consagra mais uma vez como o primeiro bloco dedicado ao hip-hop na cidade. A concentração começa às 15h, na Rua General Melo, entre a 14 e a Calógeras. O evento contará com mais de 15 atrações. Banda O Engenheiro Edson, Fox Records, Versos 67, DJ Najja e Pretisa são alguns dos artistas que se apresentam no trio. O bloco é voltado ao público de rap, trap e hip-hop, e contará com apresentações até às 21h50.

SÁBADO (21)

Bloco Eita

Com a proposta de transformar o Carnaval em uma experiência coletiva de ocupação da rua, embalada pela música brasileira e pela celebração popular, o Bloco Eita volta a tomar as ruas de Campo Grande neste sábado, a partir das 14h. O ponto de encontro será o Monumento Maria Fumaça, no cruzamento das avenidas Mato Grosso e Calógeras. Fundado em 2024, o Eita mantém a tradição de sair no Enterro dos Ossos, encerrando a temporada carnavalesca na Capital a partir da rua e da participação direta do público. A principal atração do bloco este ano será a cantora baiana Majur, além dos DJs Julio Prodigy, Emy, Gikka, Charanga do Eita, Banda Dovalle, Karla Coronel e Silveira.

Espetáculo ‘O Beijo do Asfalto’

Um simples beijo em um moribundo é o ponto de partida para um dos maiores escândalos da dramaturgia brasileira. O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, volta aos palcos em uma montagem dirigida por Iago Arimura e Gustavo Boer, com realização da Escola Adote. Com 1h30 de duração e classificação indicativa de 14 anos, a montagem destaca-se pela entrega do elenco e pelo cuidado estético da produção. A apresentação será realizada neste sábado, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, 453 – Centro, Campo Grande–MS). Ingressos disponíveis no Sympla.

Especial Cervejaria Canalhas

A Cervejaria Canalhas recebe neste sábado (21) um especial dedicado a grandes nomes do punk rock e pop punk. A partir das 20h, o público poderá curtir uma noite nostálgica com tributos a Blink-182, Paramore e Green Day, além de um bônus com sucessos de 30 Seconds to Mars, Avril Lavigne, My Chemical Romance e The Offspring. O evento acontece na Rua Oceano Atlântico, 99, na Chácara Cachoeira, e promete muita energia e hits inesquecíveis para os fãs do gênero. Ingressos são limitados e estão disponíveis no Sympla.

Jardim Secreto Bar

O Jardim Secreto recebe neste sábado (21), a partir das 17h, o retorno da formação original do Curimba em um reencontro especial para os fãs. A proposta vai além de um show: a apresentação promete clima de celebração, improviso e muita energia, reunindo música, saudade e conexão com as raízes do grupo. O evento acontece na Rua Barão de Melgaço, 180, no Centro de Campo Grande, e deve embalar o público com uma experiência intensa e cheia de identidade. Ingressos no Sympla

DOMINGO (22)

Vitinho Park

O clima é de despedida, mas também de muita diversão no Shopping Bosque dos Ipês. O Vitinho Park, uma das atrações mais queridas do público, entra em seus últimos dias em Campo Grande e preparou uma promoção especial para quem ainda quer aproveitar a experiência antes do encerramento. Durante todo o mês de fevereiro, o parque oferece passaporte promocional por apenas R$ 35 por sessão, válido para compra antecipada exclusivamente pelo site oficial. A ação convida famílias e visitantes a viverem momentos de alegria, emoção e nostalgia em um dos espaços mais animados do shopping. Os ingressos promocionais estão disponíveis exclusivamente no site oficial: https://vitinhopark.com.br

Espetáculo ‘Peter Pan no Cerrado’

Peter Pan no Cerrado é uma livre adaptação do clássico Peter Pan, recriada com humor, emoção e regionalismo. Nesta versão, a Terra do Nunca ganha um novo endereço: Mato Grosso do Sul, no coração do nosso Cerrado. O espetáculo valoriza a fauna, a flora e as tradições do Pantanal e do Cerrado sul-mato-grossense, trazendo ao público uma história repleta de magia, identidade local e encantamento para todas as idades. A apresentação acontece no dia 22 de fevereiro de 2026, às 18h, no Teatro Aracy Balabanian, localizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande–MS. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Por Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram