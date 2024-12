Última agenda cultural de 2024 terá apresentações de teatro e eventos de fim de ano

Para encerrar o ano com cultura e diversão, fim de semana contará com programação repleta de shows, teatro e festas de réveillon

Sexta-feira (27)

Karla Coronel

Após o sucesso do show de Karla Coronel com Liniker, a cantora retorna ao Ponto Bar para uma noite inesquecível, desta vez com um espetáculo mais autêntico e cheio de brasilidade. Em um repertório que mistura a nova MPB com os clássicos do gênero, Karla se apresenta ao lado de GIO RESQUIN, DOVALLE e RUSHEL. A festa acontece na sexta-feira, 27 de dezembro, a partir das 19h, no Ponto Bar, localizado na Rua Doutor Temístocles, 103, no Centro.

Espetáculo “Pelega e Porca Prenha

O espetáculo “Pelega e Porca Prenha – episódio: Na Mata do Pequi” conta a aventura fantástica dos irmãos “Pelega” e “Porca Prenha” na mata do Pequi, onde se envolvem numa intriga com a Boca de Sapo, o Curupira e a Pisadeira. Esta peça de cultura popular resgata lendas, mitos, crendices, brincadeiras e tradições de Mato Grosso do Sul, oferecendo uma experiência teatral rica e educativa. A apresentação acontece as às 16h, no Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200 Centro. Classificação livre.

Dumattu de Virada

Prepare-se para encerrar 2024 com muita música e atitude no “Dumattu de Virada”, o último show do ano na Cervejaria Canalhas. No dia 27 de dezembro, a casa será palco de uma noite explosiva, com uma mistura de pop, rock e energia contagiante, característica da Dumattu. É o momento perfeito para reunir os amigos, curtir músicas que fazem o coração pulsar e celebrar tudo o que vivemos ao longo do ano. A festa começa às 22h e promete deixar sua despedida de 2024 inesquecível. A Cervejaria Canalhas fica na Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira.

Sábado (28)

Rock para Crianças com Nano Elânio e Banda Brincante

O show de rock, uma viagem musical que transforma tradicionais cantigas e brincadeiras infantis em versões vibrantes e roqueiras. O artista promete emocionar e levar diversão ao som de clássicos da infância reimaginados. A apresentação visa estimular o movimento e a dança das crianças, proporcionando uma experiência única de interação com a música. Este evento é uma oportunidade imperdível para pais, avós e crianças de todas as idades se reunirem para celebrar de forma inesquecível. A apresentação acontece as às 16h, no Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200 Centro. Classificação livre.

LABHITS Melhores do Ano

No dia 28 de dezembro, o Blues Bar, em Campo Grande (MS), recebe o “LabHits Melhores do Ano”, um evento presencial que celebra os vencedores da votação promovida pelo bar, onde o público escolheu suas bandas e artistas favoritos em diversas categorias, como grunge, hard rock, rock alternativo, nu metal e mais. A festa começa às 20h e vai até a meia-noite, com ingressos a R$ 30,00 (+ R$ 3,00 de taxa), e você pode parcelar sua compra em até 12x.

Mundo Invertido

O Mundo Invertido vem nessa 2 ediçao em Campo Grande a festa que tem a ideia de enaltecer a cena Underground. Diferente de tudo, o rolê também deixa os DJs tocarem o que quiser com Atrações: Dj Caio Prince (SP); Dj Bonekinha Iraquiana (SP); 7 djs locais;

Som de tremer o chão; Palco 360º. O rôle será dia 28 de Dezembro às 20:00 Local Circulo Militar, localizado na Av. Afonso Pena, 107 e os ingressos estão disponíveis na Ticket Fire. Classificação +18.

Domingo (29)

Cidade do Natal

A Cidade do Natal segue com sua programação gratuita de fim de ano repleta de atrações imperdíveis. Neste domingo, a agenda cultural contará com a apresentação do grupo Frequência Zero, que sobe ao palco principal às 18h30. Além disso, o evento oferece uma variedade de experiências para todos os públicos, incluindo decorações temáticas, o Carrossel do Boticário e uma oferta gastronômica diversificada. A Cidade do Natal está localizada nos altos da Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal.

Shopping Campo Grande

No último fim de semana antes de 2025, o Shopping Campo Grande oferece uma variedade de atividades para todos os gostos, incluindo os últimos dias da programação natalina no Parque Kinder. A atração, localizada no 2º piso, oferece diversão para crianças de 1 a 12 anos, com um circuito de desafios e uma piscina de bolinhas, por R$ 50 a cada 40 minutos. Além disso, a ‘Confeitaria dos Ursos’, com sua decoração encantadora e atrações como brinquedos gratuitos e o trenzinho (R$ 30 por brinquedo ou R$ 50 pelo combo), também está nos últimos dias. Para quem gosta de cinema, o filme ‘Ainda Estou Aqui’ continua em cartaz, junto com os lançamentos de férias para crianças, como ‘Chico Bento e a Goiabeira’. O shopping terá horário especial de funcionamento, com fechamento das lojas no dia 1º de janeiro, e funcionamento facultativo para alimentação e lazer.

Shopping Norte e Sul

O Norte Sul Plaza segue com a atração Magic Games e agora oferece o Kid Play, com desconto de 50% para pessoas com TEA e síndrome de Down. O espaço, reformado, conta com uma piscina de bolinhas, tobogã e chute a gol. No fim de semana, há ainda as Xícaras do Noel e o Parque Natal Luz. A programação musical terá a dupla Elvis & Adriano no dia 28/12. O Cinépolis oferece 50% de desconto nos ingressos até 28 de janeiro. O shopping terá horários especiais: de 26 a 30/12, das 10h às 22h, e no dia 31/12, das 10h às 17h, com funcionamento reduzido no dia 1º de janeiro.

