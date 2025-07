UFMS comemora 46 anos com música ao vivo

Com repertório variado, programação vai do jazz a música regional

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) convida a comunidade para celebrar seus 46 anos com muita música e alegria na próxima edição do projeto Sexta na Concha. O evento será realizado na próxima sexta-feira, 4 de julho, a partir das 17h, na Concha Acústica da Cidade Universitária, em Campo Grande. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Com um repertório eclético, que vai do jazz ao rock, passando pela bossa nova, MPB e música regional, a programação contará com apresentações de Luciana Fisher, Jota Trio, Ossuna Braza e Heider Oliveira. A noite também terá participações especiais da dupla Maria Cláudia e Marcos Mendes e da estudante da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, Nária Santos. Além das atrações musicais, o público poderá conferir uma surpresa preparada especialmente para a ocasião.

Idealizado pela Diretoria de Cultura, Arte e Popularização da Ciência da Proece (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte), o projeto Sexta na Concha busca incentivar a expressão artística e musical no ambiente universitário, com espaço para estudantes e artistas convidados. “A ação será mensal, de junho a dezembro, sempre das 17h às 19h, como um happy hour para integração da comunidade acadêmica e do público geral”, explica a diretora Rozana Valentim. As apresentações são no estilo voz e violão, com foco na valorização da música brasileira e na criação de um ambiente acessível, descontraído e acolhedor.

Edição anterior

A edição anterior do Sexta na Concha, realizada em 6 de junho, contou com apresentações da cantora Nária

Santos e da dupla Marcos Mendes e Maria Cláudia, que encantaram o público com um repertório que mesclou MPB e samba. Momentos como esse vêm reforçando o objetivo do projeto: promover integração entre os diversos públicos da UFMS e valorizar a produção cultural local.

Para a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla, o evento vai além do entretenimento. “É um momento de confraternização, mas também de apreciação cultural. Uma vez por mês temos essa ‘MPBzinha’, algo leve e gostoso para encerrar a tarde nesse espaço tão precioso da nossa Universidade”, afirmou. Ela destacou ainda o papel do projeto na valorização dos talentos da própria comunidade acadêmica.

Segundo Lia, por meio de um edital específico, a UFMS selecionou estudantes com habilidades musicais para participarem das edições do projeto. “Queremos que esses talentos tenham a chance de se apresentar, de se revelar. A Universidade está aqui também para isso: para descobrir, incentivar e mostrar o que há de novo na cena artística. É um espaço para curtir, compartilhar e fortalecer nossa cultura”, concluiu.(Com assessoria).

Serviço: O projeto Sexta na Concha realiza uma edição especial no dia 4 de julho, a partir das 17h, na Concha Acústica da Cidade Universitária, localizada dentro da universidade na R. Ufms, 1187-1293 – Vila Olinda.

Amanda Ferreira