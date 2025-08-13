UFMS abre inscrições para aulas gratuitas de instrumentos e canto em corais na Capital

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o Programa Escola de Música, que oferece aulas gratuitas de instrumentos e canto coral em Campo Grande. Os cursos atendem desde iniciantes até alunos com níveis intermediário e avançado, em uma iniciativa que alia formação musical de qualidade ao acesso democrático à cultura.

Estão disponíveis aulas de violino, violão, viola caipira, flauta doce, flauta transversal e clarinete. Além disso, os projetos Coral Infantojuvenil e CanteMus abrem espaço para quem deseja cantar, com turmas destinadas a crianças, jovens e adultos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de agosto pelo site escolademusica.ufms.br. As aulas presenciais terão início no dia 23 de agosto, na unidade da UFMS em Campo Grande. A taxa semestral é de R$ 250,00, com possibilidade de isenção para estudantes da REME (Rede Municipal de Ensino) e da própria UFMS.

A ação é promovida pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte da UFMS e visa ampliar o acesso à educação musical, além de estimular o desenvolvimento artístico e social dos participantes. Para mais informações, acesse o site oficial da Escola de Música.

A professora Ana Lúcia Gaborim destaca que toda a metodologia adotada pela Escola de Música da UFMS é cuidadosamente planejada, com base em fundamentos pedagógicos sólidos.

“Os resultados são documentados e analisados em projetos de pesquisa, o que nos permite oferecer um ensino de qualidade a um custo mais acessível. Nosso objetivo é contribuir para a formação dos estudantes da licenciatura em Música e, ao mesmo tempo, estimular o interesse da comunidade pelo aprendizado musical, sem competir com outras instituições ou iniciativas semelhantes”, afirma.

Para um dos coordenadores, Marcelo Fernandes, a Escola de Música representa um importante patrimônio acadêmico e cultural da Universidade.

“É uma honra para a UFMS manter um espaço com essa excelência didática, onde as aulas são conduzidas por professores mestres e doutores. Trata-se de uma oportunidade singular para quem deseja se aprofundar na linguagem musical e se conectar com a riqueza artística de diferentes períodos históricos”, finaliza.

Serviço: As matrículas para os cursos da Escola de Música da UFMS estão abertas até o dia 17 de agosto e podem ser realizadas diretamente pelo site escolademusica.ufms.br. A aula inaugural está marcada para o dia 23 de agosto, data que marca o início das atividades presenciais em Campo Grande. As condições estão detalhadas no edital disponível no site.(Com informações da Assessoria).

 

