Turma da Ação leva peça teatral para as escolas da Capital

A partir de hoje (9) em diferentes regiões da Capital, a peça de teatro “O Banquete do Gigante” com a Turma da Ação, circula pelas às escolas municipais com o intuito de democratizar a cultura em Campo Grande. O projeto será realizado no período matutino e vespertino e vai acontecer até sexta-feira (13).

Haverá ainda uma apresentação extra no Teatro de Arena da Orla Morena, aberta ao público, na quinta-feira (12), às 19h.

O espetáculo busca despertar nas crianças o prazer e o gosto pela dramaturgia, realizando encenações interativas, baseadas em cartoons, e com recursos lúdicos que incluem números musicais e coreografias. A história foca na consolidação de valores como cidadania, respeito, liberdade, criatividade, autonomia e, principalmente, a imaginação – além de trabalhar conceitos de uma alimentação mais saudável.

O enredo

Em mais uma aventura, a Turma da Ação desta vez está em um acampamento de férias com uma missão muito importante: escolher o que será servido no almoço do dia seguinte para todos do acampamento. São muitas opções: hambúrguer, batata frita, pizza, hot-dog, sorvete ou bolo de chocolate com Nutella. São tantas possibilidades deliciosas que será difícil escolher!

Porém, será que essa é a melhor alimentação que eles podem propor? Parte da turma acha que sim, a outra acha que não. Enquanto estavam em volta da fogueira, decidem contar uma história. Nada de príncipes, princesas, bailarinas ou histórias de terror (os meninos morrem de medo).

Escolhem então a história de um gigante que vive em Gigaton. É nessa história, cheia de fantasia, ação e aventura, que eles entenderão a importância da alimentação saudável. E você, está com fome? Não deixe de participar desta aventura deliciosa. Acesse também: campo-grandense tem até amanhã para pagar ou renegociar imposto atrasado com desconto



Confira a programação:

Segunda-feira – 09/05

Escola Municipal Iracema Maria Vicente

Rua Rotterdan, 2.053, Bairro Rita Vieira

Horários: 8h e 10h

terça-feira – 10/05

Escola Municipal Arlindo Lima

Rua Barão do Rio Branco, 2.469, Centro

Horários: 9h30 e 15h30

Quarta- feira – 11/05

Escola Municipal Oneida Ramos

Rua Professora Odete Trindade Benites, s/n, Bairro Jardim Campina Verde

Horários: 8h e 14h

Quinta- feira – 12/05

Escola Municipal de Educação Infantil Clotilde Chaia

Rua Aracajú, 50, Bairro Jardim Imá

Horário: 9h

Teatro de Arena da Orla Morena

Horário: 19h

Sexta-feira – 13/05

Escola Municipal Antonio José Paniago

Rua Romulo Cappi, 262, Bairro Jardim Itamaracá

Horários: 8h e 14h