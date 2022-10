Túnel do Tempo: veja a receita do biscoito de vó de maisena com nata

A receita de hoje tem cheiro de casa de vó: biscoito de nata com maisena. Brigas de biscoito X bolacha a parte, essa receita nos lembra automaticamente de algum parente, que sempre faz diversas formas dos docinhos, que combina com café quentinho no fim da tarde. Confira agora esta receita e faça um lanche com gostinho de nostalgia.

Ingredientes:

2 xícaras de farinha de trigo (280 gramas);

1 xícara de nata ou creme de leite;

1 colher de sopa de fermento em pó;

1 pitada de sal (opcional);

2 xícaras de maisena (amido de milho);

7 colheres de sopa de açúcar;

2 ovos;

Modo de Preparo:

Em uma tigela mistura a nata ou o creme de leite com o ovos. Após, acrescente as farinhas e os demais ingredientes. Misture com uma colher e depois com as mãos, até formar uma massa consistente e moldável. Divida a massa e vá fazendo pequenas bolinhas, do tamanho de biscoitos.

Organize os biscoitos em uma forma untada e pressione de leve o garfo sobre o biscoito, de forma que faça pequenos riscos e que o biscoito fique mais “achatado”. Leve ao forno pré-aquecido a 180º por 30 minutos ou até que os biscoitos fiquem dourados. A dica é servir quentinho, acompanhado de um café.