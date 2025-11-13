Ilusionismo, mágica e novos rostos trazem frescor para franquia conhecida do público

“No mundo da mágica, tudo que desaparece, reaparece”. O novo filme da franquia Truque de Mestre traz para as telas novos personagens, o retorno de outros, trapaças renovadas e até mesmo o roubo de um diamante. No novo longa, que estreia nesta quinta-feira (13), os ‘Quatro Cavaleiros’ retomam seu posto enquanto enfrentam sangue fresco no mundo da mágica norte-americana.

Em ‘Truque de Mestre: O 3º Ato’, J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Dylan Rhodes e Lula retornam para mais uma aventura alucinante. Dessa vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Ao lado de uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa trama repleta de reviravoltas e mágicas. Diante de uma empresa corrupta, que lava dinheiro para diferentes criminosos, os dois grupos se reúnem para derrubar a família que controla a companhia.

O elenco conta com Jesse Eisenberg (A Rede Social) como Atlas, Woody Harrelson (Jogos Vorazes), Dave Franco (The Afterparty) e o retorno de Isla Fisher (Os Delírios de Consumo de Becky Bloom), que inclusive reencena uma de suas cenas clássicas do primeiro filme.

Além disso, também retornam a franquia Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Lizzy Caplan, Daniel Radcliffe e Michael Caine. As novidades ficam por conta de Justice Smith (Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes), Rosamund Pike (Saltburn), Ariana Greenblatt (Barbie) e Dominic Sessa (Os Rejeitados).

Quem comanda a direção do longa é Ruben Fleischer, responsável por Zumbilândia, com roteiro de Michael Lesslie (Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes), Rhett Reese (Deadpool & Wolverine) e Seth Grahame-Smith (Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice).

Ilusionismos

Como é de se esperar, o novo filme da franquia traz diversas técnicas de ilusionismo e mágica, que só víamos em especiais na televisão. A atriz Ariana Greenblatt, que interpreta June, foi mandada para a escola de mágica – uma coisa meio Harry Potter – The Magic Castle, em Los Angeles para aprender os truques do filme.

Em entrevista para a jornalista Danielle Broadway, a atriz contou que os atores passam um mês na sede da escola. “Antes do horário de abertura, passávamos algumas horas lá dentro e aprendíamos o máximo que podíamos no tempo disponível, e era muito divertido”.

Dave Franco, que está na franquia desde o primeiro filme, contou que todos os truques aprendidos ao longo de cada filme valeram a pena. “Estamos interpretando os maiores mágicos do mundo. Então, como público, quando nos assiste, quer acreditar que estamos realmente fazendo alguns desses truques”, disse ele. “Nosso diretor, Ruben, nos incentivou a aprender o máximo que pudéssemos para que parecesse o mais real possível”, completou. Uma das exigencias de Fleischer seria que os truques parecerem conviventes.

“O diretor realmente queria ter certeza de que a mágica era real, que não se tratasse apenas de efeitos gerados por computador, o que significava que nós, como atores, praticávamos todos os dias os mínimos movimentos das mãos”, afirmou Eisenberg, veterano da franquia.

Spoiler

Os dois filmes anteriores, de 2013 e 2014, fizeram grande sucesso nas bilheterias. O longa original conseguiu, com um orçamento de US$ 75 milhões, arrecadar US$ 350 milhões em todo o mundo. A sequência não teve orçamento confirmado, mas para Eisenberg, irá surpreender.

“Há uma reviravolta genuinamente brilhante e incrivelmente eficaz no filme”, ​​disse o ator em entrevista para a Entertainment Weekly. “Não quero revelar nada, mas a reviravolta acontece por causa de uma atuação realmente ótima. Vai te impressionar. Aparentemente, as pessoas enlouquecem com o final nas sessões de teste, mas eu sou um idiota quando se trata de enredo”.

Ainda para a revista, Eisenberg também comentou que precisou pedir para o diretor explicar o final para ele. “Meu Deus, o público precisa ser muito, muito esperto, senão eu sou um idiota”, comenta o ator. “Li o roteiro três vezes e estava completamente errado. As pessoas não só entendem, como adorar”.

Críticas

Com apenas 28 avaliações, mas 61% de aprovação no Rotten Tomatoes, site especializado em filmes, as opiniões estão diversas. “Vou começar a sentir falta da simplicidade de um truque de cartas básico. Embora ‘Truque de Mestre’ seja inegavelmente divertido, também é um pouco cansativo”, disse Frank Scheck, do The Hollywood Reporter.

“É uma aventura divertida que revitaliza a franquia, mas a reviravolta é rápida demais para que a magia se desenvolva”, opina Jeff Ewing, do Collider.

“O filme faz o que as sequências aparentemente precisam fazer hoje em dia — reunir os personagens, retomar momentos favoritos e alcançar o público global — mas acerta em cheio, garantindo um retorno que agrada a todos”, disse Mark Kennedy, do Associated Press.

Já no Brasil, Pedro Henrique Ribeiro, do portal Omelete, destaca o bom relacionamento entre os mágicos veteranos e a nova geração. Porém, mesmo com essa deixa, o longa ainda deixa a desejar em outros pontos.

“O roteiro conta com problemas que ele próprio parece não querer lidar, como a sua ambiciosa trama sobre a luta histórica entre mágicos e nazista, e o próprio conceito de derrubar organizações criminosas com alguns truques de mágica. E para a infelicidade do projeto, a direção não ajuda muito nesse ponto e, desta vez, olhar demais para o ilusionista pode acabar revelando os segredos por trás da mágica — que na maioria das vezes é feita de CGI”, comenta.

José Guilherme, do Cinepop, acha que o filme é bom, mas peca no genérico. “Nada espetacular, mas também nenhuma ofensa com quem está assistindo. Aquela experiência cinematográfica típica de um filme familiar que você assiste no domingo à tarde. O maior destaque vai para as cenas de luta que ainda são bastante criativas e a interação entre os personagens principais, especialmente nos quatro cavaleiros originais. Há muito carisma e uma dinâmica interessante entre eles, ainda que tudo caia naquela mesma ideia de parecer uma nostalgia forçada. Uma boa atuação da vilã, Rosamund Pike, e um novo trio que junta três atores conhecidos recentemente em Hollywood mas que convencem, especialmente Justice Smith”.

Por Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.