Trânsito terá alterações durante Revoada Cultural na Capital; confira as mudanças

Interdições começam à 0h do dia 30 de maio e serão ampliadas a partir das 11h na região da Rua 14 de Julho

Campo Grande recebe entre os dias nos dias 30 e 31 de maio, a Revoada Cultural, na Rua Maracaju, no cruzamento com a Rua 14 de Julho. Os motoristas que circulam pela região central de Campo Grande devem ficar atentos às alterações no trânsito durante a realização do evento na cidade.

As interdições começam à 0h do dia 30 de maio. Neste primeiro momento, a Rua Maracaju ficará interditada no trecho entre a Avenida Calógeras e a Rua Treze de Maio, enquanto o tráfego pela Rua 14 de Julho seguirá liberado.

A partir das 11h do dia 30, a operação de trânsito será ampliada e a Rua 14 de Julho também passará a ser bloqueada no trecho entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Rua Marechal Rondon. As alterações seguem durante os dois dias de programação do evento.

Revoada Cultural

A Revoada Cultural acontece nos dias 30 e 31 de maio e terá 24 horas de programação distribuídas em dois dias, com atividades das 12h à meia-noite. O evento reunirá música, dança, cultura urbana, feira cultural, intervenções artísticas e diferentes manifestações culturais, fortalecendo a ocupação do centro por meio da arte e ampliando a circulação de pessoas na região.

Entre os nomes já confirmados está o rapper GOG, considerado um dos principais nomes da história do hip hop brasileiro e referência nacional pela carreira construída ao longo de mais de três décadas.

A operação de trânsito foi organizada em conjunto com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), responsável pelo acompanhamento técnico das interdições e reforço na sinalização viária durante os dias de evento.

O evento possui todas as licenças e liberações exigidas para realização de eventos em espaço público, incluindo autorizações relacionadas à mobilidade urbana, segurança e funcionamento da estrutura montada na região central e é uma realização do Instituto Imolé, com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Agetran, Prefeitura Municipal de Campo Grande e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

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