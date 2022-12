Tradicional do brasileiro, veja dicas de como preparar o churrasco natalino

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Para um natal sem muitos gastos, invista no churrasco para ceia de natal! Além de prático e econômico, fica super saboroso e diferente, confira!

Diversifique

Para agradar todos os seus convidados, tente diversificar na hora de escolher o que será servido. Como petiscos, os espetinhos permitem que você tenha várias ideias de sabores! Além disso, varie as carnes dentre as bovinas, de frango, linguiça… Para abrir o churrasco, não esqueça do delicioso pão com alho!

Para agradar as crianças

Se na sua festa tiver crianças, o ideal é fazer picanhas ou maminha, pois são mais macias e as crianças amam!

Preste atenção na quantidade de sal

Quando for temperar os alimentos do churrasco, use sempre as pedras grandes do sal grosso para peças grandes e as menores com as pedras de sal menores. Antes de colocar na churrasqueira, retire o excesso.

Como grelhar a carne

Para sua carne ficar deliciosa, evite furá-la e quando começar aparecer o sangue na parte superior inverta o lado da carne.

As saborosas coxas de frango

Deixe as coxas de frango assarem na churrasqueira e depois é só pincelar com um tempero do seu gosto; sugerimos que invista no alecrim, que deixa o seu frango uma delícia!

Acompanhamentos clássicos

Apesar dos deliciosos pratos principais carnes, frangos e até costelas, para dar ainda mais sabor, invista nos acompanhamentos. Você pode preparar uma deliciosa salada e a farofa não pode ficar de fora. Além disso, o vinagrete, a maionese, o arroz branco e uma grande variedade dos acompanhamentos podem fazer do seu churrasco o melhor do mundo!

Por Blog Tudo Gostoso.

Filme de hoje: Esqueceram de Mim (Chris Columbus, 1990)

Uma família de Chicago planeja passar o Natal em Paris. Porém, em meio às confusões da viagem, um dos filhos, Kevin (Macaulay Culkin), acaba esquecido em casa. O garoto de apenas oito anos é obrigado a se virar sozinho e defender a casa de dois insistentes ladrões.

