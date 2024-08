Tradicional casamento comunitário celebrará união de 49 casais neste sábado na Capital

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro irá celebrar o famoso ‘casamento comunitário’ neste sábado (2), em Campo Grande. Ao todo, serão 49 casais que deverão celebrar a união. A celebração matrimonial coletiva é tradicionalmente realizada pelo Santuário.

Marcada para ter início às 10h, o casamento comunitário tem como objetivo regularizar a união dos casais perante à Igreja. Antes de subir ao altar, os casais participaram de encontros de formação com palestras sobre a importância do sacramento do matrimônio.

Desde 2005, quando teve início a legitimação matrimonial, quase 1 mil casais já participaram da cerimônia. Apenas nos anos da pandemia não foi realizado o Casamento Comunitário.

