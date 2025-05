Tony Cadette lança gravadora independente e celebra ao lado da mãe em noite de festa

Evento marca estreia da World Records com promessa de inovação no mercado musical

O empresário Tony Cadette oficializou na noite do último dia 15 o lançamento da World Records, sua gravadora independente voltada para inovação e valorização de talentos na música. A cerimônia aconteceu no Buffet Yotedy e contou com a presença de convidados, artistas e parceiros do novo projeto.

Ao lado da mãe, Regina Mesquita, Tony celebrou o início da nova etapa com entusiasmo. CEO da gravadora, ele destaca o compromisso da World Records com a cultura e com a construção de um espaço que incentive a criatividade e a valorização de talentos.

A presença de Regina teve forte simbolismo no evento, representando o apoio familiar que acompanha a história do filho empresário.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram