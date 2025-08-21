Terror ‘Faça Ela Voltar’ estreia nos cinemas hoje (21)

Longa traz terror e toque de suspense psicológico que brilha nas mãos de Sally Hawkins

Depois da do romance dramático ‘Amores Materialistas’, o estúdio A24, conhecido por produzir sucessos como ‘Herditário’, ‘Pearl’ e ‘Midsommar’, lança nesta quinta-feira (21), seu mais novo filme de terror, ‘Faça ela voltar’, com a promessa de ser um dos filmes mais perturbadores do ano. Para quem acompanha o estúdio, sabe que seus lançamentos de terror são sempre muito aguardados e possuem críticas positivas.

O longa ‘Faça Ela Voltar’ acompanha a vida de dois meio-irmãos que, após encontrarem o pai morto no banheiro, são alocados em um lar adotivo. Andy e Piper acabam na casa de Laura, sua nova guardiã. Com um jeito excêntrico, Laura trabalhava como conselheira pedagógica e, além dos irmãos, também adota um jovem mudo chamado Oliver. A casa onde os irmãos são mandados é afastada da cidade grande e esconde grandes segredos; a descoberta de um ritual aterrorizante é capaz de destruir para sempre a relação dos dois e até mesmo transformá-la em uma dor profunda.

A indicada ao Oscar e vencedora do Globo de Ouro Sally Hawkins (A forma da água e Blue Jasmine) dá vida a Laura. Integram o elenco Sora Wong, que realiza sua estreia no cinema como Piper, Billy Barratt (Kraven, o Caçador) como Andy e Jonah Wren Phillips como o perturbador Oliver.

Chegou chegando

A direção e roteiro são assinadas pelos gêmeos Michael Philippou, Danny Philippou, mesmos diretores do terror sobrenatural ‘Fale Comigo’, de 2022, primeiro longa dirigido pelos dois e que chamou a atenção das críticas pela qualidade, onde jovens são obcecados em tentar ‘conversar’ com espíritos por meio de uma mão embalsamada. ‘Fale Comigo’ também ganhou os críticos pela maneira diferenciada que lidou com temas como luto, vício e juventude, sendo descrito como ‘perturbador, intenso e impossível de esquecer’.

Com essa estreia, a expectativa para o novo filme dos irmãos é grande. É legal destacar que os dois já possuíam um ‘olho’ para o terror: eles eram donos do RackaRacka, canal do YouTube onde os dois produziam vídeos de ação e terror, com um toque de humor ácido e efeitos mirabolantes.

Novidade

A jovem de 14 anos Sora Wong está estreando no cinema com ‘Faça Ela Voltar’. Estudante do ensino médio, a adolescente australiana contou em entrevista a revista norte-americana People que só havia atuado em uma peça da escola. O papel para o longa do A24 foi achado pela mãe, após ver uma chamada de elenco no Facebook, que procurava uma garota com deficiência visual para fazer um teste.

“Eu não tinha experiência nenhuma em atuação”, diz ela sobre qualquer atuação profissional. “Então, quando recebi a notícia de que consegui esse papel, fiquei realmente em êxtase e emocionada”, disse na entrevista.

“Um dos principais motivos pelos quais me senti atraída e realmente determinada a tentar interpretar essa personagem foi porque me identifiquei com ela de muitas maneiras”, diz ela. Wong possui coloboma e Microftalmia, condições congênitas (do nascimento), em que na primeira, parte do tecido ocular está ausente, enquanto na segunda, um olho não se desenvolve completamente.

Caminho para mais um sucesso

Ao que tudo indica, os irmãos conseguiram Philippou conseguiram repetir o feito, e ‘Faça Ela Voltar’ está conquistando a crítica. Conforme o Rotten Tomatoes, portal especializado em críticas, o filme conta com 89% de aprovação.

Kevin Maher, do The Times UK, exalta a excelência de Hawkins. “Nada disso funciona sem [Sally] Hawkins. Sua Laura é instantaneamente uma das grandes vilãs do terror. As notas de atuação incluem sua personagem Poppy de Happy-Go-Lucky, de Mike Leigh, bem como Christian Bale em Psicopata Americano”.

Jamie Graham, da Empire, aclama os diretores. “Um grande aplauso aos diretores de Talk To Me por navegarem no equivalente cinematográfico daquele difícil segundo álbum. Um trabalho completo e perturbador, com Sally Hawkins em forma surpreendente”

Já David Fear, da Rolling Stone, avisa ao público: “os diretores querem chocar as pessoas, com certeza, mas eles também querem levar o público a um lugar onde os efeitos emocionais daquela trepidação depois do susto persistam por muito tempo”.

Felipe Dantas, do site nacional Papel Pop, enfatiza que o filme é um horror misturado com um suspense psicológico. “Se eles chegaram com tudo em ‘Fale Comigo’, Danny e Michael Philippou elevam o nível ainda mais com ‘Faça Ela Voltar’. Tem ocultismo, personagens intrigantes e cenas difíceis de assistir, não só pelo horror, violência ou algo do tipo, mas também por testar o nosso nível de desconforto em determinadas situações”.

Giovanni Rodrigues, do Adoro Cinema, opina que o filme é obrigatório para todos que gostam do gênero de terror. “Para os fãs de terror, é um presente cinematográfico. Existem poucos filmes do gênero que oferecem medo de verdade, daquele que quase faz você chorar de intensidade, mas ‘Faça Ela Voltar’ é exatamente isso. Os cineastas escreveram um bom drama sobre luto e perda, e essa base, ancorada na verdade, permitiu-lhes construir um terror tão terreno que te arrasa. Como diz a atriz Sally Hawkins, o roteiro era tão real que não parecia terror, mas dói como há muito tempo não via no cinema”.

Por Carolina Rampi

