Terenos recebe Festival Cachoeirão 40 Graus para impulsionar turismo local

Festival será realizado na antiga estação ferroviária, ponto histórico da comunidade

A principal região turística de Terenos será palco de música, gastronomia e valorização cultural com a realização do Festival Cachoeirão 40 Graus, que acontece nos dias 6 e 7 de fevereiro, na região do Cachoeirão. O evento é uma realização da Prefeitura de Terenos, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, e tem como objetivo fomentar o turismo local, fortalecer a economia criativa e dar visibilidade às potencialidades da região.

O festival será realizado na antiga estação ferroviária, um ponto histórico da comunidade que ganha novo significado ao ser ocupado com cultura, lazer e convivência. A programação começa na sexta-feira (6), a partir das 19 horas, com a abertura da praça de alimentação e shows musicais de Jakeline Sanfoneira e da banda Filhos de Campo Grande.

Já no sábado (7), o evento tem início ao meio-dia, com almoço na praça de alimentação, e segue a partir das 14 horas com uma sequência de atrações: DJ Pit, Grupo Pegada de Macaco, Rick e Nando, e encerramento com a dupla Alex & Yvan.

Para a secretária municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Eliane Nobre, o festival vai além do entretenimento. “O Festival Cachoeirão 40 Graus foi pensado para valorizar nossa identidade, ocupar um espaço histórico importante e impulsionar o turismo de forma sustentável.

É um evento que movimenta artistas, empreendedores locais e fortalece a economia criativa, além de convidar a população e os visitantes a vivenciarem o que Terenos tem de melhor”, destacou.

A expectativa positiva também é compartilhada pelos empreendedores da região. Kleber Corbetta, proprietário de um pesqueiro no Cachoeirão, acredita que o evento terá impacto direto no setor turístico.

“Esse festival vai movimentar os pesqueiros, balneários e todo o comércio local. É uma grande oportunidade de dar visibilidade para a região do Cachoeirão e mostrar que aqui temos estrutura, natureza e lazer para receber visitantes”, afirmou.

Com uma programação diversificada e em um cenário que une história e natureza, o Festival Cachoeirão 40 Graus se consolida como uma importante ação de incentivo ao turismo e ao desenvolvimento local em Terenos.

