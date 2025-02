Terceira edição do Bonito Cinesur abre inscrições para mostras competitivas

Festival de cinema sul-americano será realizado em julho com mais de R$ 57 mil em prêmios

Países da América do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela) podem se inscrever na terceira edição do Bonito Cinesur – Festival de Cinema Sul-Americano 2025. As inscrições começaram no dia 20 de fevereiro e irão até 6 de abril.

O festival será realizado em Bonito, aproximadamente 260 km de Campo Grande, entre os dias 25 de julho e 2 de agosto. Poderão se inscrever filmes de longa e curta-metragem, de até 20 minutos, concluídos em 2024 e 2025, desde que inéditos em circuito nacional. Esta é a terceira edição do Festival que tem como um dos objetivos tornar a cidade de Bonito (e o estado do Mato Grosso do Sul) um polo importante de difusão e debate da produção cinematográfica contemporânea do continente.

Em 2025, o Festival ocupará espaços centrais da cidade de Bonito e seguirá avançando na consolidação da convergência entre cultura, meio ambiente e turismo, intercomunicando cinematograficamente a América do Sul, destacando a temática ambiental e promovendo internacionalmente o destino turístico Bonito.

O diretor do Festival, Nilson Rodrigues, destaca que “na sua terceira edição, o festival se afirma definitivamente como um espaço de encontro e promoção do cinema sul-americano”.

“É com muita satisfação que a gente abre as inscrições para a terceira edição do Bonito Cinesur, um festival que vem sendo reconhecido como um importante festival internacional de cinema no Brasil. Os interessados devem ler com atenção o regulamento, se ater as regras e ficar atento aos prazos”, reforçou a coordenadora Andréa Freire.

Para se inscrever, os interessados devem acessar: bonitocinesur.com.br e/ou a plataforma Festhome.

Premiação

Neste ano, o festival terá em sua programação 5 Mostras Competitivas, (com premiação no total de R$ 57.500,00) divididas nas seguintes categorias: filmes sul-americanos de longa-metragem, filmes sul-americanos de curta-metragem, filmes sul-mato-grossenses, filmes longa-metragem ambiental sul-americano, filmes curta-metragem ambiental sul-americano.- Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Longa Metragem Sul-americano: R$ 20.000,00 e Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Curta Metragem Sul-americano: R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Longa Metragem Ambiental Sul-americano: R$ 15.000,00 e Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Curta Metragem Ambiental Sul-americano: R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Sul-mato-grossense: R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal

Além das premiações:

– Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Longa Metragem Sul-americano: Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Curta Metragem Sul-americano: Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Longa Metragem Ambiental Sul-americano: Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Curta Metragem Ambiental Sul-americano: Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Sul-mato-grossense: Troféu Pantanal

O festival

Além das mostras competitivas, o evento terá uma mostra paralela com filmes sul-americanos destinados ao público infantojuvenil, sessões especiais e atividades formativas.

No ano passado, o Bonito Cinesur foi responsável por enriquecer o calendário cultural da cidade, do país e do continente, com a exibição de 42 filmes da América do Sul, em 120 horas de programação. O festival também fomentou a economia criativa local com a contratação de profissionais de produção, equipamentos técnicos e de inúmeros serviços de hotéis, restaurantes e transporte terrestres e aéreos e teve mais de cinco mil pessoas envolvidas nas atividades do Festival: oficinas, sessões de cinema, mesas e debates.

O festival é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 2007, que desenvolve projetos culturais, educacionais e de formação há mais de 15 anos. Entre as atividades realizadas, destacam-se os projetos Cinesurdo; Vídeo Índio Brasil; A Escola no Cinema; Diálogos Contemporâneos; Circuito Popular de Cinema do Ceará; e Cinema nas Escolas e o Festival da Juventude.

“As expectativas são as melhores possíveis, ainda mais com o cinema nacional em alta no país. Então, esperamos não só um número expressivo de inscrições, mas também a participação das pessoas lá no festival, no período da sua realização. Sem dúvida alguma, todo esse movimento a favor do cinema favorece muito o Bonito Cinesur”, destaca Freire.

Sua experiência e capacidade técnica para o desenvolvimento e realização de atividades na área do cinema, bem como em formação, educação e cultura em geral, já foram atestadas pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal e pela Universidade de Brasília.

A direção do festival é de Nilson Rodrigues, produtor dos filmes ‘O outro lado do paraíso’ (André Ristum, 2014) e ‘O pastor e o guerrilheiro’ (José Eduardo Belmonte, 2023); José Geraldo Couto, jornalista, tradutor e crítico de cinema, que tem passagens pelo Instituto Moreira Salles e Folha de S. Paulo é o curador da mostra de filmes sul-americanos de longa e curta-metragem;

Outros nomes presentes são de Cecília Diez, Rodrigo Fonseca, Elis Regina, Marcos Pierry e Luciana Druzina.

Na edição passada, o festival teve apresentação dos atores Dira Paes, Lucélia Santos, Carol Castro e Jhonny Massaro, com homenagem ao ator e diretor Reginaldo Faria. Em sua fala emocionada, o ator disse que não esperava que um filme feito há 61 anos ainda pudesse ser tão atual. “Quando recebi o convite do Nilson para receber essa homenagem fui pego de surpresa”, disse. Aos 87 anos, Reginaldo falou que o cinema é a sua vida e ainda quer continuar trabalhando.

Serviço: As inscrições para a 3ª edição do Bonito Cinesur – Festival de Cinema Sul-Americano 2025 vão até o dia 6 de abril, por meio do site bonitocinesur.com.br. O festival será realizado de 25 de julho a 2 de agosto.

Por Carolina Rampi