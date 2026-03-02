Tem interesse? Prefeitura oferece aulas gratuitas de saxofone e teclado

A Prefeitura de Campo Grande, através da Fundação Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de música na Capital. Os cursos são destinados para todos os públicos.

As aulas de saxofone têm início no dia 9 de março e serão realizadas às segundas e quartas-feiras, em quatro horários, às 13h, 14h, 15h e 16h. As vagas são limitadas e é necessário possuir o instrumento.

Já as aulas de teclado começam no dia seguinte e acontecem às terças-feiras, às 14h e 15h. São duas turmas, com 10 vagas em cada, destinadas a interessados a partir de 12 anos de idade.

O curso contempla desde noções básicas sobre o instrumento até conteúdos como leitura de partitura e cifras, formação de acordes, escalas, ritmos e exercícios de coordenação.

A proposta é oferecer ensino musical acessível, em ambiente acolhedor e com acompanhamento de professores, possibilitando que adolescentes e adultos tenham a oportunidade de iniciar ou aprofundar o contato com a música.

Como se inscrever

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (67) 2020-4310 para verificar a disponibilidade de vagas e realizar a inscrição.

A orientação é que os interessados procurem a Casa de Cultura o quanto antes, devido ao número limitado de vagas.