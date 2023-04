Ted Lasso: A simplicidade temática pode ser uma armadilha?

A série “Ted Lasso”, que vem sendo um sucesso, acaba de estrear sua terceira temporada, no catálogo da Apple TV. A série tem cativado muita gente pela forma entusiasmada e positiva do técnico Ted e a sua forma de encarar a vida, mesmo sofrendo com alguns problemas psicológicos, trazendo isso à tona a sua maneira. Mas, um ponto preocupante é a semelhança entre as temporadas e a falta de inventividade, para criar situações.

Um dos lançamentos que marcaram o ano de 2016 foi a série misteriosa com uma produção excepcional “Westworld”, que fazia questão de resolver problemáticas em seu desenvolvimento com uma trama muito envolvente unida a ótimos atores. Logo, ganhou mais duas temporadas ao longo dos anos, até seu cancelamento repentino.

“Westworld” além de não ter um final, simplesmente vai ser excluída do catálogo da HBO Max. Como a informação é bastante recente, especula-se que a série vá para streamings como Roku e Tube, mas não é confirmado, ainda. A grande questão é que a série atingiu uma proporção gigantesca e até mesmo tinha grande otimismo de ser ainda maior, quem sabe um sucesso como “Game Of Thrones”, e agora foi simplesmente descartada e vai para um lugar ainda mais obscuro, na internet.

A questão que dá para especular é que a série pretendia ir muito além de sua proposta e, seguindo nesse caminho, deixou uma legião de fãs para trás, já que a ambientação do parque Westworld foi deixada de lado, para abordar uma revolução das máquinas.

Guardadas as devidas proporções, “Ted Lasso” traz uma abordagem muito simples e poderia ser mais uma série de comédia com piadinhas inofensivas, à medida que o técnico progride na labuta de seu time, finalmente fazer jus à Premier League. E, ao mesmo tempo, o elenco passa por problemas de rejeição, depressão e outros temas que são relevantes. O ponto é que esse conformismo temático pode culminar em final xoxo ou até em um cancelamento repentino.

O fato dessa demora para que o AFC Richmond tenha uma ascensão é algo que incomoda, no desenrolar das temporadas. Mesmo que o futebol não seja o ponto central desta série, é importante prosseguir com alguns dilemas e mesmo que se ganhe alguns jogos não parece que há, de fato, uma luz no fim do túnel, para o time de Rebecca Welton.

Jason Sudeikis está em seu melhor personagem e traz a leveza necessária para uma série como essa, mas parece que ele tem cada vez menos protagonismo na produção e se é por esse caminho que “Ted Lasso” vai seguir, qual será o ponto da série, no final das contas? A falta de foco e a consistência das temporadas afetam automaticamente a audiência e podem gerar o fim de séries que tanto amamos. Esperamos que “Ted Lasso” não tenha esse fim.

Por Filipe Gonçalves

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.