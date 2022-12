Teatro e conscientização: Fetran da PRF/MS é ferramenta de transformação

Festival da PRF é ferramenta de transformação social e conscientização dos jovens para o trânsito há mais de uma década em Mato Grosso do Sul

Rafael Silva do Nascimento, de Coxim, conheceu o teatro em 2013 e, em 2014, começou a participar do Fetran (Festival Estudantil Temático de Trânsito), realizado em MS, há pelo menos 12 anos, pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), com o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes para o trânsito. Na manhã da última segunda-feira (19), o jovem foi agraciado com a Moeda Comemorativa dos 94 Anos da PRF, concedida pelo superintendente da PRF em MS, Luiz Alexandre Gomes da Silva.

“Conheci o projeto do Fetran na escola. Fiquei sabendo que tinha uma seletiva para participar do projeto, resolvi participar, fui selecionado e, a partir daí, comecei a ensaiar com o grupo. Participamos do festival, fomos campeões na etapa Taquari, lá em Coxim, viemos para a Capital e fomos campeões na categoria juvenil, na quinta final. E aí fomos para uma viagem cultural a Brasília com o Fetran. Tudo isso pela Escola Estadual Pedro Mendes Fontoura, lá de Coxim”, relembra Nascimento.

“A partir daí, em 2015, eu comecei a graduação e, em 2016, eu comecei a escrever e dirigi espetáculos, escrevi os textos, e com o meu primeiro espetáculo, ficamos em segundo lugar, e eu ganhei como melhor texto no Fetran, lá em Coxim. Em 2018, eu escrevi e dirigi seis espetáculos, todos foram classificados para as finais, tendo o prêmio de melhor texto, melhor ator, melhor atriz, arte visual, sonoplastia”, conta Rafael.

Transformação pela arte

De forma pessoal, Rafael percebe a influência do Fetran na própria vida. “Eu costumo dizer que hoje eu sou uma pessoa melhor graças a esse projeto, porque eu convivi com vários tipos de pessoas, de crianças de sete anos a jovens de 18 anos. Então, não só para minha vida, mas na vida dos meus alunos, eu vejo muita mudança”, comenta e, em seguida, conta uma história de uma de suas alunas, em particular, que o tocou:

“Eu gosto de comentar de um fato que aconteceu em 2018 – e eu tenho a memória muito boa com isso – porque traz lembranças muito boas. Eu tenho uma aluna chamada Alana, lá da escola Marechal Rondon. Em 2018 ela era muito tímida, e a professora dizia pra mim: ‘Mas você vai chamá-la ou não? Ela não responde nem chamada’… E ela participou do do Fetran lá em Coxim, viemos para a final em Campo Grande, e aqui, na final estadual, ela foi indicada como melhor atriz do Estado”, relata o jovem.

Acontece que o Fetran despertou, em Rafael, o interesse pelo teatro e por desenvolver essa arte com as crianças e jovens da comunidade, e não parou mais. Agora, oito anos após o início, todo o esforço do jovem é reconhecido por meio da condecoração.

“Nós temos, todos os anos, depoimentos de professores e alunos, onde a gente observa que, apesar de o foco principal ser o trânsito, o projeto ajuda no desenvolvimento tanto do professor, quanto do aluno, porque ele vai aprender a trabalhar em equipe, tem que ter disciplina, ele aprende a se superar, trabalha a autoestima do aluno, ou seja, os benefícios de transformação vão além do trânsito”, explica o agente Fábio Sodré, responsável pelo projeto junto à PRF.

O superintendente da PRF em MS, Luiz Alexandre Gomes da Silva, salienta a importância do trabalho desenvolvido por Rafael. “Para nós isso representa muito, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo e interagimos com a sociedade. Quando vemos o Rafael, que desde 2014 participa do Fetran, e ele começou como aluno, como ator da peça, e isso despertou um interesse tão grande nele, que hoje ele dirige peças vencedoras, vemos o comprometimento com as artes cênicas e com o teatro. Isso é dele, mas a Polícia, como parceiros, conseguiu despertar esse interesse e ficamos muito orgulhosos do brilhantismo do trabalho que ele desenvolve.”

Luiz Alexandre também destaca que o trabalho realizado é importante para desenvolver a cidadania plena e o senso crítico dos jovens por meio da arte, de forma que os prepare para o mundo.

Fetran

O Festival Estudantil Temático – Teatro para o Trânsito (FETRAN), foi criado com o intuito de formar cidadãos éticos capazes de refletir sobre o contexto em que vivem e de atuarem como agentes transformadores para a construção de um trânsito mais seguro.

O festival, além de aproximar a comunidade da instituição, une forças com órgãos públicos de outras esferas, como no caso do Detran, da FCMS (Fundação de Cultura de MS), além de escolas da rede pública municipal, estadual e escolas privadas.

“O Detran também entra com suporte financeiro bom todo ano, né? Principalmente a premiação para incentivar a participação deles, que recebem bicicletas, videogames, televisores, entre outros prêmios”, explica o assessor de comunicação da PRF em Campo Grande, Tércio Baggio.

Segundo informações de Fábio Sodré, mais de 500 mil pessoas estiveram envolvidas no Fetran, direta ou indiretamente, seja como participantes ou como plateia. É possível encontrar o perfil do festival no Instagram como @fetran_ms.

