TCE-MS inaugura Espaço Cultural com exposição, música, poesia e emoção

Música, poesia, exposição de telas de artistas consagrados de Mato Grosso do Sul e muita emoção, marcaram o sarau de inauguração do Espaço Cultural do Tribunal de Contas. O saguão de entrada da Corte de Contas foi o espaço onde autoridades, conselheiros, servidores e expoentes da cultura foram recepcionados para a noite de celebração às múltiplas expressões artísticas de MS.

Para o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, o Tribunal de Contas cumpre um importante papel junto a sociedade que é zelar pela boa gestão pública, “e nessa perspectiva, o TCE as abre as suas portas para reconhecer a grandeza de nossos artistas, com este espaço físico que vai divulgar a qualidade, o conteúdo, a história da cultura sul-mato-grossense. E faço aqui, a homenagem em nome de todos os demais artistas de nosso MS, à uma importante pessoa que nos deixou há poucos dias, a nossa cantora Delinha”, ressaltou.

Celebrando a noite cultural, o presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique Alberto de Medeiros, destacou que o Estado precisa de atividades voltadas para incentivar a cultura. “Um espaço importantíssimo para que as entidades, e escolas participem e entendam essa história para que cresçam culturalmente, uma iniciativa dessa do TCE, só temos que aplaudir”.

De acordo com Selma Rodrigues (Seceu), trazer o conhecimento e a cultura sul-mato-grossense para dentro do TCE-MS sempre foi uma preocupação do conselheiro Osmar Jeronymo, que não queria apenas criar um espaço de exposições de obras, ou um simples acervo, mas sim, envolver todo o Tribunal de Contas em programas e ações que envolvam toda a sociedade e também aos jurisdicionados.

Leia mais: TCE-MS inaugura Espaço Cultural para valorização de artistas locais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.