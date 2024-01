Tarólogo da Capital afirma que ‘A Justiça’ é a carta de 2024

Tarólogo da Capital realiza leitura para a classe artística de MS, e informa que será um ano regido por Saturno e o Arcano XVlll

Diante do tarólogo Fernando Cunha, as cartas estão na mesa e, conforme o Arcano XVlll – a carta da Justiça, Fernando afirma: “Vai ser um ano de limpeza, um ano de resoluções. Quem rege 2024 é Saturno, então a grande limpeza vem; a grande transmutação vai acontecer”, alerta o cartomante. Tarólogo, terapeuta floral, numerólogo (nunerologia da alma), bacharel em direito, servidor público, além de bailarino de dança árabe e cigana, o campo- -grandense Fernando Cunha realiza atendimentos de tarô com uma pré-análise da numerologia da alma. Segundo ele, o acréscimo da análise auxilia, revelando características da personalidade que determinam atitudes e hábitos. Dessa forma, agrega ao consulente, fortalecendo-o para enfrentar com maior clareza os fatos internos que geram decisões. Assim, o consultante pode compreender o que pode ser feito para conseguir uma satisfatória mudança.

Em relação a Campo Grande, os leitores puderam acompanhar um ano repleto de desafios no âmbito cultural, mas também puderam ler sobre artistas do Estado que trilharam trajetórias prósperas e fincaram sucessos, como Tetê Espíndola, que pela segunda vez emplacou “Escrito nas Estrelas” como hit, agora conquistando a geração Z. Contudo, os campo-grandenses, assim como todos os brasileiros, esperam que 2024 seja um ano melhor. Todo período de transição leva a momentos de reflexão. Buscando extrair o melhor do ano que começa, é comum que novas resoluções sejam estipuladas. Por via das dúvidas, em conjunto para atrair e concretizar as boas-novas, as superstições também não são ignoradas. Enfim, apostas foram estendidas para os 12 meses de 2024. Sobre a mesa, o tarólogo Fernando embaralha, distribui e lê cartas que, segundo ele, indicam: entre razões e emoções, ceder ao racional é o melhor caminho para um ano próspero. Assim inicia a leitura do tarólogo, que traduz a tiragem com um conselho aos campo-grandenses.

“Aja com a sua razão e não muito com a sua emoção, para tomar cuidado com desequilíbrios emocionais. Por isso, o tarô pede: olhe, foque na sua razão, foque na sua cabeça, para o seu coração acalmar. Olhe o que você tem aqui e agora. Não fique chorando pelo que passou e nem chorando pelo que aconteceu. Veja o que você tem hoje e siga. É a única forma de passar 2024 de maneira mais tranquila. A grande dica para 2024 é: olhe para o momento presente e aja com a sua razão. Essa é a grande dica para 2024, é um conselho para todos nós”, afirma.

Cultura em Movimento

O setor artístico da Capital foi motivo para imbróglio em diversos momentos de 2023. As divergências entre a classe e o setor político culminaram em manifestações do início ao fim do ano passado. Diante dos impasses, o tarólogo revela que, para a classe artística, 2024 será repleto de oportunidades.

“Eu não vejo faltando trabalho nem oportunidades para o setor artístico. Depois de muita luta e dor de cabeça em 2023 para esse setor, 2024 é o ano de oportunidades. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Ainda existe aquela luta dos artistas, das pessoas que trabalham nessa área, para conseguir o seu espaço e conquistar mais oportunidades. Mas o trabalho segue em aberto. Mesmo aquilo que não foi conquistado em 2023, será aproveitado em 2024”, pontua.

Artistas do MS em destaque no Brasil

Almir Sater, Michel Teló e Ana Castela trilham um 2024 próspero, conforme revela o tarô mitológico. Dentre as previsões, as cartas anunciam como destaque shows internacionais e carreira consagrada nos próximos 12 meses. Ainda, alertam para uma possível gravidez para a boiadeira.

Michel Teló, eu vejo fazendo show fora do país. Provavelmente, ele vai ter alguma viagem, alguma coisa fora, e vejo ele se dando muito bem nisso. Vai ser um ano, olha, pelo que eu vejo aqui, um ano ótimo para os três”, afirma.

“Quanto ao Almir Sater, vejo ele muito bem coroado, com tudo que ele já conquistou na vida. Em 2024, apesar de preservar sua intimidade, pois ele continua reservado como sempre, porque ele mesmo se reserva, em 2024 ele vai aparecer mais, muito mais. Mas eu não vejo nada de ruim”, aponta o tarólogo.

“O que mais me surpreendeu aqui foi a Ana Castela. A carta trouxe que, em 2024, pede para ela se cuidar mais, porque marca muita prosperidade. Só que, com essa prosperidade, com esse crescimento, com esse avanço, ela tem que tomar cuidado para não engravidar, isso caso ela não queira ter filhos. Além disso, cuidar também de questões da saúde dela. Saúde relacionada a essa parte da barriga, de intestino e abdômen. É um toque aqui das cartas, para ela cuidar mais da saúde e sinaliza uma gravidez, com prosperidade. Então, ela tem que, isso não quer dizer que ela vai ficar grávida, mas que ‘corre o risco’, mas vejo que é um risco bom. Eu não sei se ela está esperando isso agora para a vida dela, mas tem essa probabilidade aparecendo aqui, nas cartas”, disse.

2024, ano de disputa eleitoral

Prefeitos e vereadores disputarão cargos em outubro deste ano, que, segundo o tarólogo, será um período com disputas ferrenhas, composto por falas dúbias, turbulências e discussões. Fernando ainda acrescenta que, avaliar o histórico dos candidantos pode evitar escolhas que não beneficiam os trabalhadores.

“Muito caos, muita briga, a disputa vai ser, assim, acirrada. A população vai sentir que todos os candidatos, de uma forma geral, estão muito dúbios na fala, nas propostas. Olhando aqui, haverá muita disputa de partido, disputa de interesses. São muitas pessoas envolvidas, no sentido da nova leva que chega e da nova que sai. Então, muita gente vai ser mandada embora. Muitas pessoas serão trocadas, é o que eu vejo aqui e é até assustador o que eu vejo”, relata o tarólogo.

Conforme a leitura de Fernando, novas personalidades surgirão empenhadas para cumprir um mandato com foco em mudanças. Todavia, diante de um mandato tão intransigente e apático, o tarólogo pede cautela e atenção aos leitores, na hora de votar.

“A nova pessoa que entrará pretende fazer uma limpa e mostrar, ‘olha, o meu serviço é esse’. Essa pessoa vai agir um pouquinho com mão de ferro, mas é porque vai agir mais na razão, não tanto com o coração.

A humanidade vai ser muito lapidada dentro da razão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, todos nós, eleitores, na hora de decidir. É melhor que a gente decida por uma pessoa mais humana, eu deixo aqui uma dica: na hora de votar, de escolher o candidato, analise bem o perfil daquele ser humano. Veja o histórico da pessoa, e veja se tem esse toque de humanidade, para acolher melhor o cidadão campo-grandense”, sugere Fernando, aos eleitores.

O significado da carta do ano (Folhapress)

A Justiça vai além da aplicação das leis e regras; ela convoca ao ajustamento e à busca pelos direitos e deveres. Em 2024, há uma grande chance de testemunharmos uma sociedade mais seletiva, tanto na defesa de seus direitos quanto na assunção de suas responsabilidades.

Comparado a anos anteriores, 2024 se apresenta como um período de ritmo mais lento, exigindo atenção aos detalhes muitas vezes despercebidos. Esse ritmo pode parecer ainda mais lento em comparação com as previsões do tarô para 2023, que foi regido pelo arcano O Carro, representando movimento, rapidez e sucesso. Agora, com A Justiça como carta de 2024, a ênfase está no que fazemos e no que desejamos alcançar. Um lema que ressoa forte para 2024 é o da responsabilidade em todos os aspectos da vida: nos relacionamentos, na esfera familiar, no ambiente de trabalho e até na espiritualidade.

Amor em 2024

É um ano que nos desafia a olhar para nossos relacionamentos com uma perspectiva justa. Não mais mascarando problemas, mas encarando-os com a seriedade que merecem. A maturidade emocional se torna uma moeda valiosa. Este ano demanda enfrentar nossas próprias verdades, reconhecendo que o crescimento pode requerer esforço, mas trará consigo o sucesso verdadeiro.

A responsabilidade amorosa também ganha foco. É a aceitação de nossas ações passadas, o enfrentamento dos desafios e a disposição para aprender e evoluir que moldarão os relacionamentos neste ano. No contexto geral do amor, 2024 não se revela como um ano repleto de otimismo exacerbado, onde todos encontrarão o amor da vida instantaneamente. As relações, no entanto, ganham um significado profundo, algo quase mágico quando olhamos através da lente da Justiça. Para conselhos para sua vida amorosa, consulte o tarô e o amor.

É importante observar as relações com certa racionalidade, evitando se perder em fantasias ou desejos desmedidos. O tarô de 2024 é sobre compreender o que está sendo oferecido, o que se espera e o que se vive.

Saúde

Em termos de saúde, a presença da carta da Justiça sugere que será um ano em que a atenção à saúde física e mental será crucial. O equilíbrio e a moderação serão temas importantes. As pessoas podem se sentir mais propensas a refletir sobre seus hábitos de vida, incluindo dieta, exercícios e sono. É um período propício para adotar uma abordagem mais saudável em relação ao corpo e à mente.

A Justiça também nos lembra da importância de cuidar das questões emocionais. Portanto, a terapia e o autocuidado emocional podem ser aspectos-chave para manter um estado de equilíbrio emocional ao longo do ano.

Dinheiro em 2024

Quando se trata de finanças, a Justiça nos orienta a tomar decisões financeiras com responsabilidade e principalmente muita sabedoria. É um ano para avaliar cuidadosamente os gastos, investimentos e metas financeiras. A responsabilidade financeira será valorizada, e as pessoas podem se sentir mais inclinadas a economizar e planejar para o futuro. Evitar gastos impulsivos e buscar estabilidade financeira serão objetivos importantes.

Por Ana Cavalcante

