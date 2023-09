Starbucks inaugura Parque de Inovação de café na China

A gigante global do setor de bebidas, Starbucks, deu mais um passo em sua expansão internacional com a inauguração do Starbucks China Coffee Innovation Park (CIP) na Província de Jiangsu, leste da China, nesta terça-feira.

Este parque de inovação representa o maior investimento em fabricação e distribuição da Starbucks fora dos Estados Unidos, com um aporte de aproximadamente US$ 220 milhões. O CIP é um marco na estratégia da empresa de integração vertical “do grão ao copo” em um mercado, sendo o primeiro do tipo para a Starbucks globalmente.

Situado na cidade de Kunshan, cerca de uma hora de distância de Shanghai, o CIP abrange uma extensão de cerca de 80.000 metros quadrados e engloba uma fábrica de torrefação, um centro de distribuição integrado e um centro de experiência imersiva. A Starbucks acredita que esse projeto impulsionará ainda mais sua presença e influência na China, um dos maiores mercados consumidores do mundo.

Laxman Narasimhan, CEO da Starbucks Coffee Company, expressou a importância da China como mercado para a empresa durante a cerimônia de lançamento: “Como um dos maiores mercados consumidores do mundo, a China apresenta enormes oportunidades para a Starbucks”.

Belinda Wong, presidente e CEO da Starbucks China, acrescentou que o centro de experiência imersiva dentro do parque proporcionará uma vitrine multissensorial da jornada do café, contribuindo para elevar ainda mais a indústria de cafés especiais na China.

A Starbucks deu seu primeiro passo na parte continental chinesa em 1999 e desde então consolidou uma presença marcante, com mais de 6.500 lojas espalhadas por mais de 250 cidades chinesas. A empresa tem planos ambiciosos de operar 9.000 lojas em 300 cidades chinesas até 2025.

Leia mais:

Com informações da XINHUA Agency News

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.