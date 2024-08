Stand up comedy cresce em MS e na Capital, com cada vez mais shows nacionais e crescimento de artistas locais

Nos últimos anos, o cenário de stand up comedy ganha destaque em Mato Grosso do Sul, em especial Campo Grande, com o surgimento de talentos locais e a popularização de apresentações em bares, teatros e eventos culturais. Movidos por um público cada vez mais ávido por humor, o gênero conquista espaço na capital sul-mato-grossense, e atrai não só humoristas regionais, mas também grandes nomes nacionais.

Esse crescimento reflete o fortalecimento da cena cultural do Estado.Um dos que aposta na comédia é o produtor cultural Bruno Damus, criador junto ao publicitário Guilherme Martins, da Sparta Produções. Desde 2009 no mercado, a produtora traz para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso shows de stand up, musicais, espetáculos infantis e peças de teatro.

“Tudo começou em 2009. Nesta época trabalhava com shows musicais e fazia eventos em bares de rock. O stand up estava em seus primeiros passos em MS. Percebi que era uma boa oportunidade de mercado e fui atrás do comediante Marco Luque, até então apresentador do programa CQC, da Band. O show foi em Setembro de 2009, com todos os ingressos esgotados. Neste momento, decidi investir com força total na ideia de produzir stand up”, contou o produtor em entrevista ao jornal O Estado.

Segundo Damus, o objetivo era cativar um público para esse tipo de produção e ampliar o acesso ao teatro. “No início era novidade, as pessoas não entendiam ainda o que era o stand up comedy. Fiz um papel fundamental no processo de formação de público, levando pessoas pela primeira vez ao teatro. Meu desafio era fazer com que essa pessoa gostasse e voltasse a consumir mais vezes. E deu muito certo! Abrimos caminho para a cena em Dourados e Cuiabá; de lá pra cá, são mais de 400 shows de stand up realizados”.

O produtor ainda destaca que a Sparta Produções mescla em trazer nomes nacionais e apostar nos talentos regionais. Damus destaca alguns nomes que a produtora conseguiu trazer para o estado, como Fábio Rabin, Diogo Portugal e Rodrigo Marques, além de companhias como Melhores do Mundo. “Tenho profunda admiração e amizade com muitos comediantes que se apresentaram aqui […] Fico feliz em saber que já trouxe tanta alegria para tanta gente nesses últimos 15 anos.

Já na lista dos regionais, Damus acredita que o gênero continua a ganhar adeptos, e consequentemente mais talentos. “Gosto do que vejo por aqui. Fred Oshiro é um grande cara, resiliente, está fazendo um trabalho e tanto no CG Comedy. Luciano Risalde que tanto já trabalhou e trabalha, Alex Figueiredo é um operário da cena. Junior Manica, Higor Alexandre, Wagner Jean, Samuel Isidoro, Alex Zazyki, Lacraia, as minas do Contamina, a maravilhosa Gio Zottino, Rapha Machado, Thayla Ortega. Thales Vieira com o Cheers Comedy. Tenho gostado demais do João Biolchi, misturando comédia com mágica. Acredito que a cena está madura e espero que cada vez mais aumente”, enfatiza.

Endereço do humor

Um dos locais que abriga shows de stand up em Campo Grande é o Vera’s Bar, na avenida Bom Pastor, bairro Vilas Boas. O local tem projetos com humoristas locais e artistas nacionais sempre que possível, já que não são uma empresa especializada no gênero, conforme explicou ao jornal O Estado o sócio-proprietário da empresa, William Britez Feliciano. “Esse ano já tivemos dois artistas e fechamos com Mauricio Dollenz, em novembro. Com humoristas locais, o show ‘Quase Stand Up’, com Corumbá Da Popular (Blink 102), Júnior Manica e Higor Alexandre. É o projeto de stand up comedy com maior duração no MS num mesmo local. Sendo realizado desde 2020, na pandemia, quando sanitariamente possível, até começo de 2024”.

Rir está em alta

Para Feliciano, o stand up em Mato Grosso do Sul sofreu um aumento gigantesco. “O que antes era algo visto apenas nos grandes centros ou teatros, ganhou mais destaque em bares regionais. Sendo o Vera’s, na minha visão, o precursor em um período onde não tinha mais nada (pandemia), logo mais outros bares começaram seus próprios projetos de stand up. Aquidauana, por exemplo, que nunca teve um show de stand up, já pode contar com a presença de dois humoristas nacionais, André Santi e Marcus Cirillo. Hoje, comerciantes locais da cidade fomentam a realização de shows mensais de stand up com humoristas locais”, argumentou.

Ele ainda destaca o fato de que o gênero está saindo do eixo da Capital. “Atualmente várias outras cidades estão realizando seus próprios eventos. O que antes era visto apenas em Campo Grande, existe em Dourados, Ponta Porã, Aquidauana, Chapadão do Sul. A cultura do stand up comedy vem ganhando espaço, o cenário regional está em uma ascensão nunca vista antes”.

Para Damus, o stand up comedy em Mato Grosso do Sul se consolida cada dia mais, com um público estabelecido. “Hoje, já temos referências bibliográficas, cursos, clubes de comédias locais com shows semanais. Isso é tudo que uma cena precisa”.

Quem faz comédia

Um nome conhecido do stand up comedy em Mato Grosso do Sul, é o do comediante Wagner Jean, o ‘Corumbá da Popular’. Na comédia desde 2011, a convite dos amigos Neca Ledger e Alex Zazyki, Wagner começou em um grupo de stand up.

“Na época eles atuavam no humor com personagens no show ‘Arte de Quinta’, da Cia Adote de Teatro. Eles tinham um grupo e faziam apresentações mensais e convidaram alguns amigos, buscando aumentar a cena da comédia stand up aqui na cidade. Em novembro de 2011 montamos um grupo chamado ‘Comédia Sem Noção’, com Alex Zazyki, Ayrton Matos, Neca Ledger e eu. Além de apresentações em Campo Grande, também fizemos em Corumbá”, relembrou.

Com o tempo, Wagner notou que aos poucos, outros comediantes também foram chegando na cena, como Luciano Risalde, que levou o stand up para o interior, com o projeto ‘Noite TeXte’. “Em 2019 o Higor Alexandre queria começar um novo projeto de stand-up em bares e convidou o Júnior Manica e depois fui chamado para compor o Quase Stand-up. Ano passado com o projeto do Quase Stand-up chegamos a fazer um show gravado com a participação do João Carreiro”. Wagner já fez shows em Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Corumbá, Fátima do Sul, Coxim, Aquidauana e fora do Estado, como em São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Belém.

É lugar de mulher simMas, a comédia não é lugar só de homem não! Nadando contra a maré, a atriz, comediante e criadora de conteúdo, Giovanna Zottino acumula oito anos de carreira no stand up, com shows, programas de TV, propagandas e curtas-metragens no currículo.

Além disso, Giovanna participou de um reality show de atuação nacional o ‘Atua ou Surta’ na Dia TV e cria conteúdo, mostrando seu trabalho nas redes sociais, onde conquistou um público de 194 mil pessoas no TikTok e 13 mil no Instagram, totalizando 207 mil seguidores, que lhe renderam mais de 2 milhões de curtidas e vários vídeos viralizados.

Fez parte do primeiro grupo feminino de stand up em Mato Grosso do Sul, o ‘Contamina’, como uma forma de revolucionar a comédia. “O nosso gênero não influencia nada no poder de fazer, criar histórias engraçadas, no nosso talento. O pulo do gato é, como ser mulher e fazer humor na sociedade em que vivemos. No momento em que a gente pisa no palco para fazer stand up sendo mulher, já vemos que a plateia não recepciona a gente da mesma maneira: olham de um jeito torto, franze o rosto, percebemos a diferença. Já é um costume o homem fazer piada na mesa de bar, no churrasco da família, numa roda de amigos, mas a mulher nunca é essa pessoa”, revela.

Para ela, ainda falta público para o gênero da comédia. “É uma cidade que tem comediantes trabalhando, criando e produzindo, mas sem um público tão grande prestigiando os comediantes locais. Acho que o campo-grandense está sim cada vez mais receptivo ao humor, mas ainda não conhece os artistas locais e os espetáculos e shows feitos na cidade”.

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram